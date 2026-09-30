Mulher é presa após agredir vizinha e tentar incendiar casa em Mimoso do Sul

Uma mulher de 36 anos foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro da cidade.
No local, a vítima relatou aos policiais que uma vizinha entrou na residência bastante exaltada e a acusou de agredir a própria filha. Em seguida, segundo o relato, a mulher teria pegado um pedaço de madeira e atingido a vítima no abdômen e na mão direita.
Ainda de acordo com a vítima, a suspeita danificou diversos objetos da residência e tentou incendiar o imóvel antes de deixar o local. Depois, teria retornado com um facão e ameaçado a mulher, dizendo que iria “picar ela todinha”.
Segundo o relato registrado pela PM, a suspeita permaneceu em frente à residência, fazendo ameaças e cercando a vítima até a chegada dos policiais.
Questionada pelos policiais, a suspeita teria afirmado que agiu porque acreditava que a vizinha estaria agredindo a própria filha. A vítima negou aos policiais ter cometido qualquer agressão contra a menina.
A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentada à autoridade policial de plantão.
Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).