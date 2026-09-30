AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tentativa de Homicidio

Mulher é presa após agredir vizinha e tentar incendiar casa em Mimoso do Sul

Segundo a PM, suspeita atacou a vítima com um pedaço de madeira, voltou ao local com um facão e fez ameaças antes de ser detida

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:10

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

30 set 2026 às 17:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Mulher de 36 anos foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado Crédito:Policia Militar 

Uma mulher de 36 anos foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro da cidade.


No local, a vítima relatou aos policiais que uma vizinha entrou na residência bastante exaltada e a acusou de agredir a própria filha. Em seguida, segundo o relato, a mulher teria pegado um pedaço de madeira e atingido a vítima no abdômen e na mão direita.


Ainda de acordo com a vítima, a suspeita danificou diversos objetos da residência e tentou incendiar o imóvel antes de deixar o local. Depois, teria retornado com um facão e ameaçado a mulher, dizendo que iria “picar ela todinha”.


Segundo o relato registrado pela PM, a suspeita permaneceu em frente à residência, fazendo ameaças e cercando a vítima até a chegada dos policiais.

Prisão

Questionada pelos policiais, a suspeita teria afirmado que agiu porque acreditava que a vizinha estaria agredindo a própria filha. A vítima negou aos policiais ter cometido qualquer agressão contra a menina.


A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentada à autoridade policial de plantão.


Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Veja Também 

Cachoeiro de Itapemirim-ES / Vista noturna do Rio Itapemirim

Homem é preso por importunação sexual em Cachoeiro

Idoso é encontrado morto em praia de Anchieta

Idoso de 61 anos é encontrado morto na areia de praia de Anchieta

Imagem de destaque

Polícia Militar do ES abre seleção para técnico em laboratório

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul Polícia Militar Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
TSE determina que Nikolas apague post que associa fala de Lula à violência contra crianças
Cerveja
Viana realiza festa cervejeira com shows gratuitos e degustação de chope
Matexx, Alemão do Forró e Flavia Mendonça são destaques no "Tocou, Pocou"
"Tocou, Pocou": Alemão do Forró, Flavia Mendonça e Matexx são os destaques musicais de setembro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados