Mulher é presa após agredir vizinha e tentar incendiar casa em Mimoso do Sul

Uma mulher de 36 anos foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio, calúnia, injúria, ameaça e dano qualificado em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência no Centro da cidade.





No local, a vítima relatou aos policiais que uma vizinha entrou na residência bastante exaltada e a acusou de agredir a própria filha. Em seguida, segundo o relato, a mulher teria pegado um pedaço de madeira e atingido a vítima no abdômen e na mão direita.





Ainda de acordo com a vítima, a suspeita danificou diversos objetos da residência e tentou incendiar o imóvel antes de deixar o local. Depois, teria retornado com um facão e ameaçado a mulher, dizendo que iria “picar ela todinha”.





Segundo o relato registrado pela PM, a suspeita permaneceu em frente à residência, fazendo ameaças e cercando a vítima até a chegada dos policiais.