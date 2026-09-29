Idoso de 61 anos é encontrado morto na areia de praia de Anchieta

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto na areia da Praia da Boca da Baleia, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava um ferimento no abdômen e estava ao lado de um veículo. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.





A PM foi acionada por uma mulher que passeava com o cachorro pela região e avistou a vítima. Próximo ao corpo, a perícia apreendeu uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Não foi informado se o automóvel parado na areia pertencia ao idoso. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.





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A esposa do idoso compareceu ao local e reconheceu o corpo do marido. Em relato à polícia, ela contou que o homem havia saído de casa na segunda-feira (28) e não tinha retornado, motivo pelo qual ela já havia acionado as forças de segurança para registrar o desaparecimento.





Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado ou detido. A investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Anchieta. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.