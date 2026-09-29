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Investigação

Idoso de 61 anos é encontrado morto na areia de praia de Anchieta

Corpo estava na areia da Praia da Boca da Baleia, ao lado de um carro; homem estava desaparecido desde segunda-feira (28)

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 14:47

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2026 às 14:47
Idoso é encontrado morto em praia de Anchieta
Corpo foi encontrado ao lado de veículo  Crédito: Redes sociais

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto na areia da Praia da Boca da Baleia, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava um ferimento no abdômen e estava ao lado de um veículo. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.


A PM foi acionada por uma mulher que passeava com o cachorro pela região e avistou a vítima. Próximo ao corpo, a perícia apreendeu uma faca, que pode ter sido utilizada no crime. Não foi informado se o automóvel parado na areia pertencia ao idoso. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.


VEJA TAMBÉM | Outras ocorrências policiais no ES


A esposa do idoso compareceu ao local e reconheceu o corpo do marido. Em relato à polícia, ela contou que o homem havia saído de casa na segunda-feira (28) e não tinha retornado, motivo pelo qual ela já havia acionado as forças de segurança para registrar o desaparecimento.


Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado ou detido. A investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Anchieta. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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