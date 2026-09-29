Atletas do Espírito Santo conquistam título mundial universitário de Beach Soccer em Portugal

Atletas do Espírito Santo competiram nas modalidades Beach Soccer, Vôlei de Praia e Beach Wrestling e conquistaram resultados de destaque no FISU World University Championship Beach Sports, o Mundial Universitário de Esportes de Praia, realizado de 17 a 22 de setembro, em Figueira da Foz, Portugal.





A equipe de Beach Soccer ganhou o título mundial universitário. A equipe campeã contou com cinco atletas da Multivix: Joab Santos, Lucas Santiago, Theodoro Ribeiro, Thiago Dias e Yuri Lacerda. A comissão também teve a participação do treinador Thiago Antunes e de Túlio Miranda, integrante da comissão da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).





A faculdade capixaba também subiu ao pódio no Beach Wrestling. Emilly Ferreira conquistou a medalha de bronze na categoria até 70 quilos, garantindo o terceiro lugar na competição.





No Vôlei de Praia, a instituição foi representada por duas duplas. No feminino, competiram Ana Beatriz Sanches e Julhia Perandre, e no masculino, Lucas Sotelle e Pedro Joaquim Ribeiro defenderam a instituição na disputa internacional.







