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Esporte Universitário

Atletas do Espírito Santo conquistam título mundial universitário de Beach Soccer em Portugal

Representantes de faculdade capixaba também subiram ao pódio no Beach Wrestling

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2026 às 15:43
Atletas representantes da Multivix em campeonato mundial
Atletas representantes da Multivix em campeonato mundial Divulgação / Multivix

Atletas do Espírito Santo competiram nas modalidades Beach Soccer, Vôlei de Praia e Beach Wrestling e conquistaram resultados de destaque no FISU World University Championship Beach Sports, o Mundial Universitário de Esportes de Praia, realizado de 17 a 22 de setembro, em Figueira da Foz, Portugal. 


A equipe de Beach Soccer ganhou o título mundial universitário. A equipe campeã contou com cinco atletas da Multivix: Joab Santos, Lucas Santiago, Theodoro Ribeiro, Thiago Dias e Yuri Lacerda. A comissão também teve a participação do treinador Thiago Antunes e de Túlio Miranda, integrante da comissão da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).


A faculdade capixaba também subiu ao pódio no Beach Wrestling. Emilly Ferreira conquistou a medalha de bronze na categoria até 70 quilos, garantindo o terceiro lugar na competição.


No Vôlei de Praia, a instituição foi representada por duas duplas. No feminino, competiram Ana Beatriz Sanches e Julhia Perandre, e no masculino, Lucas Sotelle e Pedro Joaquim Ribeiro defenderam a instituição na disputa internacional.



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