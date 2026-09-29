Qual é o melhor horário do dia para tomar leite? Veja como incluir a bebida na rotina

Embora seja comum procurar o “melhor horário” para consumir determinados alimentos, não há evidências de que exista um único momento ideal para o consumo de leite. A bebida pode fazer parte de diferentes refeições do dia, de acordo com a rotina, as preferências e as necessidades nutricionais de cada um. Pode, inclusive, estar presente no almoço e no jantar, como ingrediente no preparo de molhos, tortas e massas.