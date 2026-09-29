Ricardo X Pazolini: 37% dos eleitores podem mudar de voto e virar o jogo

A corrida pelo governo do Espírito Santo mostra-se cada vez mais acirrada. O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) estão tecnicamente empatados, com 33% e 31% das intenções de voto, respectivamente. Isso de acordo com pesquisa Quaest publicada na última sexta-feira (25).





O dia da votação do primeiro turno (4 de outubro) está batendo à porta e uma eventual mudança de humor do eleitorado nesta reta final pode virar o jogo.





E isso não é improvável, considerando que 37% dos eleitores avaliam mudar de voto.





A volatilidade é maior entre os eleitores de Helder Salomão (PT). O petista está em terceiro lugar, com 12%. E 47% desses dizem que podem mudar de ideia.





Entre os eleitores de Ricardo, 39% podem trocar de candidato. Entre os de Pazolini, 29%.





É um ponto positivo para o ex-prefeito, uma vez que o voto dele é o mais consolidado entre os três.





Mas a eventual movimentação dos eleitores de Helder tem potencial para fazer a diferença.







