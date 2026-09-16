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Letícia Gonçalves

"CasaRato": Contarato apoia Casagrande e espera reciprocidade

Em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, senador até citou o número de urna do ex-governador

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 14:12

Públicado em 

16 set 2026 às 14:12
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Sabatina com Fabiano Contarato, candidato ao Senado Federal pelo PT
Letícia Gonçalves, Fabiano Contarato, Vitor Vogas e Vilmara Fernandes durante sabatina realizada na Rede Gazeta Fernando Madeira
O senador Fabiano Contarato (PT), candidato à reeleição, está com os dois pés no palanque de outro postulante ao Senado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

Durante sabatina realizada por A Gazeta e Rádio CBN Vitória, nesta quarta-feira (16), Contarato, questionado a respeito do apoio ao ex-governador, chegou até a citar o número de urna do socialista.

"Vou fazer o que eu puder para eleger o ex-governador Renato Casagrande para o Senado Federal. Eu tenho pedido voto para ele, sim, porque eu acho que é um homem preparado (...) pedindo voto para Casagrande 400, e para mim, 133, no Senado Federal".

Após a entrevista, Contarato ainda brincou e deu uma alcunha para a parceria Casagrande-Contarato, o voto CasaRato (pronuncia-se CasaRato, não CasaRRato).


O PT, oficialmente, lançou e apoia apenas um candidato a senador. Não está na coligação de Casagrande.

A prioridade é reeleger Contarato, mas a orientação da sigla para os eleitores é optar por Casagrande no segundo voto.

O candidato do PT não apenas segue a indicação da legenda como o faz com entusiasmo.

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E espera reciprocidade. 


"Kant fala no imperativo categórico, age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal (...) Eu espero que ele tenha a mesma reflexão, tenha a mesma reciprocidade comigo. Agora, não posso responder por ele", afirmou Contarato, ainda durante a entrevista, nesta quarta.

"Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é", completou, desta vez evocando Caetano Veloso, em verso da canção "Dom de Iludir", gravada por Gal Costa.

A coligação de Casagrande, porém, já tem outro nome para o Senado, além do próprio socialista: o da ex-senadora Rose de Freitas (MDB).   

Formalmente, o ex-governador não pode pedir votos para Contarato, ainda que tenha simpatia pelo petista.


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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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