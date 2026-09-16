"CasaRato": Contarato apoia Casagrande e espera reciprocidade

> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui
Extraoficialmente, entretanto, o Partido dos Trabalhadores decidiu endossar a candidatura do ex-governador.
E espera reciprocidade.
"Kant fala no imperativo categórico, age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal (...) Eu espero que ele tenha a mesma reflexão, tenha a mesma reciprocidade comigo. Agora, não posso responder por ele", afirmou Contarato, ainda durante a entrevista, nesta quarta.
Formalmente, o ex-governador não pode pedir votos para Contarato, ainda que tenha simpatia pelo petista.
Mais colunas de Letícia Gonçalves