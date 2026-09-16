"CasaRato": Contarato apoia Casagrande e espera reciprocidade

O senador Fabiano Contarato (PT), candidato à reeleição, está com os dois pés no palanque de outro postulante ao Senado, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).









"Vou fazer o que eu puder para eleger o ex-governador Renato Casagrande para o Senado Federal. Eu tenho pedido voto para ele, sim, porque eu acho que é um homem preparado (...) pedindo voto para Casagrande 400, e para mim, 133, no Senado Federal".





Após a entrevista, Contarato ainda brincou e deu uma alcunha para a parceria Casagrande-Contarato, o voto CasaRato (pronuncia-se CasaRato, não CasaRRato).









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui Em 2026, duas vagas estão em disputa para o Senado.





O PT, oficialmente, lançou e apoia apenas um candidato a senador. Não está na coligação de Casagrande.





A prioridade é reeleger Contarato, mas a orientação da sigla para os eleitores é optar por Casagrande no segundo voto.





O candidato do PT não apenas segue a indicação da legenda como o faz com entusiasmo.