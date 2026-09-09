Voto RicaNaro já é realidade entre aliados de Ricardo Ferraço

Cabo Fonseca não é candidato neste pleito.





"Eu queria sair do Republicanos, mas não deixaram e não tem janela para eu sair (a janela para vereadores trocarem de partido sem risco de perder o mandato será aberta somente em 2028)".





CALLEGARI





O deputado estadual Callegari é candidato a senador pelo DC, sigla que não integra a coligação de Ricardo Ferraço, mas também já declarou voto no emedebista e em Flávio.





O DC, oficialmente, não apoia nenhum candidato ao Palácio Anchieta. Para o Palácio do Planalto, tem candidatura própria, a da advogada Clariana Barão.





"Eu voto no Ricardo. É um voto espontâneo, não campanha casada porque o DC tem uma coligação indepedente (formada por DC, Solidariedade e PRD) e o Ricardo tem os candidatos a senador que ele apoia (Rose de Freitas e Renato Casagrande)", destacou Callegari.









SANDRO LOCUTOR

Já o ex-deputado estadual Sandro Locutor disputa novamente uma vaga na Assembleia Legislativa, é do MDB e também está com Flávio Bolsonaro.

O MDB adotou a neutralidade na corrida presidencial e liberou os diretórios estaduais para se posicionarem como bem entenderem. O MDB-ES não tem predileção por um ou outro candidato, assim como Ricardo.

Mas Sandro Locutor tem.

"Não estou na campanha do Flávio, mas meu candidato é ele. E o Ricardo, lógico.

Ricardo tem posição de independência e está correto, afinal o governador tem que conversar com todos. Mas eu, pessoalmente, estou com Flávio. A maioria do meu eleitorado é de direita, mas eu respeito quem é de esquerda", afirmou Locutor.

MESSIAS DONATO



Ainda na coligação de Ricardo, temos o deputado federal Messias Donato, que era do Republicanos até recentemente e migrou para o União Brasil, pelo qual disputa a reeleição.



O principal apoiador de Messias é o prefeito de Cariacica Euclério Sampaio, presidente estadual do MDB e aliado de primeira hora de Ricardo.

De forma que o deputado federal juntou-se às fileiras ricardistas. Ao mesmo tempo, é um simpatizante da candidatura à Presidência de Flávio Bolsonaro.

LÉO CAMARGO "Não há candidato de direita ao governo do Espírito Santo. São dois de centro (Pazolini e Ricardo, na avaliação do deputado estadual) e um de esquerda (Helder Salomão). E Ricardo é o mais preparado e o que tem mais compromisso com a direita", completou.



