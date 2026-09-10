Serra terá primeiro hub mundial com nova tecnologia para tubos de petróleo e gás

A unidade da Vallourec na Serra será a primeira planta industrial do mundo qualificada para produzir e aplicar em larga escala uma nova tecnologia de isolamento térmico submarino para tubos utilizados em projetos de petróleo e gás. A empresa recebeu da ExxonMobil a primeira licença para utilizar e comercializar os sistemas de resina Proxxima com a tecnologia GDLX e está implantando a solução na fábrica capixaba.





A tecnologia foi desenvolvida pela ExxonMobil nos Estados Unidos e chega ao Brasil por meio de um acordo de licenciamento com a Vallourec. A empresa está estruturando os processos necessários para produzir e aplicar o sistema em escala industrial, ampliando o portfólio de revestimentos oferecido pela unidade da Serra.





A previsão é que a nova operação comece a fornecer os primeiros produtos no primeiro semestre de 2028. O projeto já tem uma aplicação comercial definida: cerca de 90 quilômetros de tubulações serão produzidos com o novo sistema para o projeto Longtail, da ExxonMobil, na Guiana.





André Lacerda, vice-presidente da Vallourec na América do Sul, ressalta a importância dessa aquisição para a economia da empresa e do Estado.