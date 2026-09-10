Treino depois dos 50: veja quais exercícios ajudam a manter força, equilíbrio e autonomia

O Brasil vive uma transformação demográfica e comportamental e hoje mais de 62 milhões de pessoas têm 50 anos ou mais, segundo dados divulgados em julho de 2026 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número, equivalente a 29% da população, reforça a importância de manter o corpo em movimento para preservar força, mobilidade, equilíbrio e autonomia ao longo da vida. Isso porque, com o passar dos anos, é natural que o organismo apresente novas necessidades e limitações.