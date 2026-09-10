Mulher é presa durante operação que mira crimes de extorsão em Guarapari

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante com munições e R$ 55.337,75 em dinheiro durante a Operação Cobrança Fatal, realizada na quarta-feira (9), em Guarapari, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após uma vítima ser obrigada a entregar a própria residência a suspeitos depois de contrair dívidas.





Segundo a delegada Rosane Cysneiros, os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes de extorsão, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais também encontraram cheques, cartões bancários e notas promissórias. Também foram apreendidos R$ 55.337,75 em dinheiro e algumas cédulas de moedas estrangeiras.





A mulher foi autuada em flagrante pelo crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, relacionado à posse ou ao porte ilegal de arma de fogo e munição, conforme a circunstância apurada. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a participação dos suspeitos em crimes de extorsão e agiotagem. Segundo a corporação, o nome Operação Cobrança Fatal faz referência à forma de cobrança utilizada pelos investigados, que estaria associada a ameaças e extorsões contra pessoas que contraíram dívidas.