Servidor é afastado por suspeita de registrar ponto no ES enquanto cursa Medicina no RJ

De acordo com a denúncia do MPES, Gustavo Henrique, que é servidor concursado da prefeitura desde 2017, foi escalado para cumprir plantões de 48 horas aos finais de semana na Agência Transfusional do Hospital São Vicente de Paulo. A escala, entretanto, não estaria sendo efetivamente cumprida.





“A permanência do servidor na escala de plantões, quando há provas de que fisicamente se encontra em outra unidade da federação, não apenas facilita a ocultação do ilícito, como expõe a grave risco o funcionamento da Agência Transfusional local. A medida cautelar é imperiosa para estancar a lesão”, afirma o juiz Jorge Orrevan Vaccari Filho, em decisão assinada em 4 de agosto.

A representação do MPES se baseou em análise técnica realizada com autorização da Justiça, em que ficou demonstrado que nos plantões de finais de semana escalados para os meses de setembro e outubro de 2024, o servidor aparecia com frequência registrada, apesar de estar fisicamente no Rio de Janeiro. Para o órgão ministerial, esse fato comprovou a falsidade das informações registradas em sua ficha funcional.





Apesar do asfaltamento cautelar, a decisão mantém o direito de o servidor seguir recebendo seus vencimentos no período em que estiver fora do cargo. Ele, contudo, não poderá receber verbas indenizatórias ou compensações por eventuais horas extras.





Por fim, a decisão determina que a Prefeitura de Afonso Cláudio adote medidas administrativas e disciplinares sobre o caso, além de controle rigoroso da frequência de servidores