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Veja como funciona

Semana do Cinema começa nesta quinta-feira com ingressos a partir de R$ 10

Com grandes filmes em cartaz, a campanha acontece em cinemas participantes de todo o país até a próxima quarta-feira (16)
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 19:11

Cinemas de todo país entram em promoção que ingressos estão no mínimo R$10,00
Cinemas de todo país entram em promoção que ingressos estão no mínimo R$10,00 Imagem: bbernard | Shutterstock

Quem estava esperando uma desculpa para voltar ao cinema, pode se preparar para ver seu filme desejado por muito pouco. Começou a Semana do Cinema nesta quinta-feira (10) e, até a próxima quarta (16), as salas participantes têm ingressos com preços promocionais para sessões ao longo de todo o período para os amantes da sétima arte.


As entradas para sessões que começam até as 17h custam R$10, enquanto os filmes com sessões a partir das 17h têm ingressos por R$12. A promoção vale tanto para produções nacionais quanto internacionais e também é válida aos finais de semana. Ingressos para salas com estruturas especiais, como as sessões VIP e IMAX, também terão valores reduzidos, entre R$ 20 e R$ 24.


Outro atrativo está no combo de cinema. As opções de pipoca também entram na promoção e poderão ser encontradas por preços menores durante a Semana do Cinema. A promoção, no entanto, tem algumas exceções, como sessões de pré-estreias e shows filmados, que não estão incluídos nos valores promocionais.


Redes de salas de cinema do ES como Cinemark, Cinépolis, e Cinesystem participam da promoção. A semana especial chega em um mês ideal devido a quantidade de sucessos cinematográficos em cartaz, como os “Homem-Aranha: Um Novo Lar”, “Toy Story 5”, “Minha Melhor Amiga”, “Odisseia”, “Muito Prazer”, além de outras opções para todos os gostos.

SERVIÇO

Semana do Cinema
Data: de quinta-feira (10) a quarta-feira (16)
Ingressos: R$ 10 para sessões até às 17h e R$ 12 para sessões a partir das 17h
Salas especiais: entre R$ 20 e R$ 24

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