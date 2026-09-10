Semana do Cinema começa nesta quinta-feira com ingressos a partir de R$ 10

Quem estava esperando uma desculpa para voltar ao cinema, pode se preparar para ver seu filme desejado por muito pouco. Começou a Semana do Cinema nesta quinta-feira (10) e, até a próxima quarta (16), as salas participantes têm ingressos com preços promocionais para sessões ao longo de todo o período para os amantes da sétima arte.





As entradas para sessões que começam até as 17h custam R$10, enquanto os filmes com sessões a partir das 17h têm ingressos por R$12. A promoção vale tanto para produções nacionais quanto internacionais e também é válida aos finais de semana. Ingressos para salas com estruturas especiais, como as sessões VIP e IMAX, também terão valores reduzidos, entre R$ 20 e R$ 24.





Outro atrativo está no combo de cinema. As opções de pipoca também entram na promoção e poderão ser encontradas por preços menores durante a Semana do Cinema. A promoção, no entanto, tem algumas exceções, como sessões de pré-estreias e shows filmados, que não estão incluídos nos valores promocionais.





Redes de salas de cinema do ES como Cinemark, Cinépolis, e Cinesystem participam da promoção. A semana especial chega em um mês ideal devido a quantidade de sucessos cinematográficos em cartaz, como os “Homem-Aranha: Um Novo Lar”, “Toy Story 5”, “Minha Melhor Amiga”, “Odisseia”, “Muito Prazer”, além de outras opções para todos os gostos.