Do suspense à comédia: veja 5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira

Escrita e dirigida por Macon Blair, a comédia começa com o que parecia ser apenas mais um trabalho e rapidamente se transforma em uma viagem fora de controle. Dois motoristas acostumados a cruzar estradas intermináveis recebem a missão de levar um adolescente rico e problemático até uma clínica de reabilitação. O jovem passageiro, no entanto, tem outros planos e arrasta a dupla para uma sequência de confusões envolvendo drogas, perseguições e criminosos. À medida que o caos toma conta da jornada, os três precisam lidar com os próprios limites e descobrir se conseguem chegar ao destino. O elenco reúne Dave Franco, O’Shea Jackson Jr., Peter Dinklage e Mason Thames.