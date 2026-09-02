AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Jovem é detido pela PM e desaparece durante trajeto até delegacia no ES
Norte do ES

Jovem é detido pela PM e desaparece durante trajeto até delegacia no ES

Ezequiel, de 20 anos, está desaparecido desde fevereiro, quando era levado de Conceição da Barra para São Mateus

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 20:41

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

02 set 2026 às 20:41
Jovem desparece após ser detido por PM em Conceição da Barra
Jovem desparece após ser detido por PM em Conceição da Barra Leitor A Gazeta

Um jovem de 20 anos está desaparecido desde que foi detido por policiais militares em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Ezequiel Cardoso da Silva era conduzido à Delegacia Regional de São Mateus na noite de 6 de fevereiro. Porém, quando os militares chegaram à unidade, perceberam que o jovem não estava mais na viatura.


De acordo com a PM, um dos vidros traseiros do compartimento de segurança estava ausente e a porta interna do veículo estava danificada. Os militares fizeram buscas pelo trajeto percorrido, mas encontraram apenas estilhaços de vidro. 


Ezequiel havia sido detido após a polícia receber a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria circulando em um veículo pelo bairro Santana em direção ao Centro. A guarnição montou um cerco no bairro Portal da Barra e abordou o veículo, que transportava um motorista de 44 anos, um adolescente de 17 e Ezequiel. 


Após confirmar a identidade do jovem e a existência do mandado de prisão, os militares o algemaram e o colocaram no compartimento de segurança da viatura para levá-lo à delegacia.


Desde essa noite, as autoridades policiais e a família do jovem afirmam que não tem informações de seu paradeiro. A Polícia Civil informa que o caso é tratado como desaparecimento e é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. 

MPES não encontrou indícios de participação dos policiais

Após o desaparecimento de Ezequiel, a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar eventual responsabilidade dos agentes que fizeram a detenção. O procedimento foi analisado pela Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar.


O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que não foram encontrados indícios suficientes para a propositura de uma ação penal. No inquérito, foram considerados elementos como avarias preexistentes na viatura e registros de geolocalização que, segundo o órgão, indicaram que o veículo não parou nem desviou do trajeto até a delegacia.


Como não foram identificados elementos capazes de demonstrar que os policiais tenham promovido, facilitado ou concorrido culposamente a evasão, o MPES determinou o arquivamento do inquérito.

Família segue sem notícias e procura pelo jovem

Thamires Cardoso, irmã de Ezequiel, conta que falou com ele pela última vez na noite de 6 de fevereiro, pouco antes da detenção. Por volta das 23h, recebeu uma ligação informando que o irmão tinha sido preso. Desde então, a irmã diz que ninguém da família teve contato ou recebeu notícias do jovem. 


Segundo Thamires, a família está angustiada por não saber o paradeiro de Ezequiel. “Ele não ficaria esse tempo todo sem falar comigo. Ele sabia que, se algo acontecesse e ele me ligasse, eu ia correndo", afirma.


O advogado da família, Thácio Cangussú, diz que os parentes buscam respostas sobre o desaparecimento. “A defesa vai buscar, inclusive pelas vias judiciais, se necessário, que sejam adotadas todas as diligências cabíveis para localizar Ezequiel e dar uma resposta à família, que hoje se encontra completamente desamparada e sem saber o que aconteceu com ele”, afirma.

Veja Também 

Imagem de destaque

Casal de jovens é assassinado a tiros dentro de casa em São Mateus

Arma de fogo contendo cinco munições que estava com o suspeito foi apreendida.

Homem morre em confronto com policiais em Linhares

Comércio de familiares de PM é alvo de ataque após repressão ao tráfico em Jaguaré

Jovem é preso após ataque a tiros contra comércio de família de PM em Jaguaré

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Norte Região Norte do ES Conceição da Barra São Mateus Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções
Semana de Arte da UFES será realizada no Parque Cultural Casa do Governador
Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha
Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados