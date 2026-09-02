Jovem é detido pela PM e desaparece durante trajeto até delegacia no ES

Um jovem de 20 anos está desaparecido desde que foi detido por policiais militares em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Ezequiel Cardoso da Silva era conduzido à Delegacia Regional de São Mateus na noite de 6 de fevereiro. Porém, quando os militares chegaram à unidade, perceberam que o jovem não estava mais na viatura.
De acordo com a PM, um dos vidros traseiros do compartimento de segurança estava ausente e a porta interna do veículo estava danificada. Os militares fizeram buscas pelo trajeto percorrido, mas encontraram apenas estilhaços de vidro.
Ezequiel havia sido detido após a polícia receber a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria circulando em um veículo pelo bairro Santana em direção ao Centro. A guarnição montou um cerco no bairro Portal da Barra e abordou o veículo, que transportava um motorista de 44 anos, um adolescente de 17 e Ezequiel.
Após confirmar a identidade do jovem e a existência do mandado de prisão, os militares o algemaram e o colocaram no compartimento de segurança da viatura para levá-lo à delegacia.
Desde essa noite, as autoridades policiais e a família do jovem afirmam que não tem informações de seu paradeiro. A Polícia Civil informa que o caso é tratado como desaparecimento e é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
Após o desaparecimento de Ezequiel, a Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar eventual responsabilidade dos agentes que fizeram a detenção. O procedimento foi analisado pela Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que não foram encontrados indícios suficientes para a propositura de uma ação penal. No inquérito, foram considerados elementos como avarias preexistentes na viatura e registros de geolocalização que, segundo o órgão, indicaram que o veículo não parou nem desviou do trajeto até a delegacia.
Como não foram identificados elementos capazes de demonstrar que os policiais tenham promovido, facilitado ou concorrido culposamente a evasão, o MPES determinou o arquivamento do inquérito.
Thamires Cardoso, irmã de Ezequiel, conta que falou com ele pela última vez na noite de 6 de fevereiro, pouco antes da detenção. Por volta das 23h, recebeu uma ligação informando que o irmão tinha sido preso. Desde então, a irmã diz que ninguém da família teve contato ou recebeu notícias do jovem.
Segundo Thamires, a família está angustiada por não saber o paradeiro de Ezequiel. “Ele não ficaria esse tempo todo sem falar comigo. Ele sabia que, se algo acontecesse e ele me ligasse, eu ia correndo", afirma.
O advogado da família, Thácio Cangussú, diz que os parentes buscam respostas sobre o desaparecimento. “A defesa vai buscar, inclusive pelas vias judiciais, se necessário, que sejam adotadas todas as diligências cabíveis para localizar Ezequiel e dar uma resposta à família, que hoje se encontra completamente desamparada e sem saber o que aconteceu com ele”, afirma.