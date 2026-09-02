Jovem é detido pela PM e desaparece durante trajeto até delegacia no ES

Um jovem de 20 anos está desaparecido desde que foi detido por policiais militares em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Ezequiel Cardoso da Silva era conduzido à Delegacia Regional de São Mateus na noite de 6 de fevereiro. Porém, quando os militares chegaram à unidade, perceberam que o jovem não estava mais na viatura.





De acordo com a PM, um dos vidros traseiros do compartimento de segurança estava ausente e a porta interna do veículo estava danificada. Os militares fizeram buscas pelo trajeto percorrido, mas encontraram apenas estilhaços de vidro.





Ezequiel havia sido detido após a polícia receber a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria circulando em um veículo pelo bairro Santana em direção ao Centro. A guarnição montou um cerco no bairro Portal da Barra e abordou o veículo, que transportava um motorista de 44 anos, um adolescente de 17 e Ezequiel.





Após confirmar a identidade do jovem e a existência do mandado de prisão, os militares o algemaram e o colocaram no compartimento de segurança da viatura para levá-lo à delegacia.





Desde essa noite, as autoridades policiais e a família do jovem afirmam que não tem informações de seu paradeiro. A Polícia Civil informa que o caso é tratado como desaparecimento e é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.