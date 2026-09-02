Casal de jovens é assassinado a tiros dentro de casa em São Mateus

Um casal de jovens foi assassinado a tiros dentro de casa, no distrito de São Geraldo, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (1º). As vítimas, Sara Júlia, de 22 anos, e Arnaldo Santos, de 25, foram encontradas sem vida dentro do quarto.





De acordo com a Polícia Militar, o portão principal do imóvel estava trancado, mas os policiais encontraram uma grade quebrada no lado esquerdo do muro, por onde uma pessoa poderia ter passado.





Uma testemunha relatou à PM que estava na casa do casal minutos antes do crime. Segundo o relato, os dois haviam escutado assobios e visto um indivíduo em uma área de mata, próximo a uma jaqueira, em frente à residência. Diante da situação, a testemunha disse que ajudou o casal a trancar o imóvel e foi embora.





Ainda segundo a PM, quando a testemunha estava saindo da casa, uma motocicleta parou em frente ao imóvel. Já em casa, ela continuou em contato com uma das vítimas pelo WhatsApp e, durante a conversa, ouviu os disparos.





A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.