Instituto Terra abre vagas para formação em restauração ambiental

O Instituto Terra abriu as inscrições para a turma de 2027 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica (Nere), programa de formação pós-técnica voltado para jovens interessados em restauração ambiental, agricultura sustentável e conservação dos recursos naturais. Ao todo, são 28 vagas gratuitas.
A formação tem duração de 11 meses e é destinada a jovens de 17 a 22 anos que estejam concluindo ou já tenham concluído cursos técnicos nas áreas ambiental ou agrícola. O instituto já capacitou mais de 260 técnicos.
As atividades serão realizadas em Aimorés, em Minas Gerais. Além do curso, os selecionados terão moradia, alimentação e uma bolsa-auxílio mensal. O programa também oferece aulas de inglês, prática esportiva, bicicleta, notebook e apoio para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
De acordo com o coordenador de Educação do Nere, Wallace Carvalhido, a formação busca aproximar a conservação ambiental das atividades agrícolas.
"Queremos preparar jovens para atuar tanto na restauração dos ecossistemas quanto no desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis, mostrando que produção e conservação podem caminhar juntas", destacou.
O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira é a inscrição. Na segunda fase, os candidatos participarão presencialmente de prova escrita, entrevista, dinâmica em grupo e avaliação psicológica.
As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro de 2026. A fase presencial está prevista para os dias 28 e 29 de novembro. O resultado, com a lista de aprovados e de espera, será divulgado em 18 de dezembro.
Para participar e conferir os critérios do processo seletivo, os interessados devem acessar a página do Nere no site do Instituto Terra.