Instituto Terra abre vagas para formação em restauração ambiental

O Instituto Terra abriu as inscrições para a turma de 2027 do Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica (Nere), programa de formação pós-técnica voltado para jovens interessados em restauração ambiental, agricultura sustentável e conservação dos recursos naturais. Ao todo, são 28 vagas gratuitas.





A formação tem duração de 11 meses e é destinada a jovens de 17 a 22 anos que estejam concluindo ou já tenham concluído cursos técnicos nas áreas ambiental ou agrícola. O instituto já capacitou mais de 260 técnicos.





As atividades serão realizadas em Aimorés, em Minas Gerais. Além do curso, os selecionados terão moradia, alimentação e uma bolsa-auxílio mensal. O programa também oferece aulas de inglês, prática esportiva, bicicleta, notebook e apoio para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.