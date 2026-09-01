Alerta de tempestade do Inmet abrange todo o Espírito Santo

Todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade durante toda a quarta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.





Apesar do alerta para todo o Estado, setembro começou com sol forte e tempo firme em boa parte do Espírito Santo. Nesta terça-feira (1º), 31 cidades já estão sob um aviso de tempestade emitido pelo Inmet. São elas:



