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Tempo

Alerta de tempestade do Inmet abrange todo o Espírito Santo

Apesar do alerta para todo o Estado, setembro começou com sol forte e tempo firme em boa parte do Espírito Santo

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2026 às 14:03

Todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade durante toda a quarta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Apesar do alerta para todo o Estado, setembro começou com sol forte e tempo firme em boa parte do Espírito Santo. Nesta terça-feira (1º), 31 cidades já estão sob um aviso de tempestade emitido pelo Inmet. São elas:

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivácqua

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Castelo

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itapemirim

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • Marataízes

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • São José do Calçado

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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