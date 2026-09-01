Alerta de tempestade do Inmet abrange todo o Espírito Santo

Todas as cidades do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade durante toda a quarta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Apesar do alerta para todo o Estado, setembro começou com sol forte e tempo firme em boa parte do Espírito Santo. Nesta terça-feira (1º), 31 cidades já estão sob um aviso de tempestade emitido pelo Inmet. São elas:
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivácqua
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itapemirim
Iúna
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
São José do Calçado
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante