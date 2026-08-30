Cuidadosa e mãe de jovem autista: amiga lamenta morte de mulher atropelada em Camburi, Vitória

“Ela era uma pessoa atenta e cuidadosa, uma pessoa que sempre se cuidava. Era luz na vida de todo mundo que a conhecia.” É assim que uma amiga, que não quis se identificar, define Wanessa Martha Gonçalves, de 46 anos, que morreu atropelada na madrugada deste domingo (30), na Avenida Dante Michelini, em Vitória.





A vítima estava em um pagode na orla da Praia de Camburi, onde comemorava o aniversário de uma amiga. Segundo a testemunha, Wanessa tinha um filho autista de 21 anos e dois cachorros. Além disso, não costumava beber.





“A gente não está entendendo o que aconteceu, e isso está sendo uma dor enorme. Agora não sabemos como vai ser”, diz a amiga.