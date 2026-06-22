Morre cadela da PM que foi atropelada durante perseguição em Vila Velha

A cadela policial Sindy, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Espírito Santo, morreu no sábado (20), após apresentar uma piora repentina no quadro de saúde, 16 dias depois de ser atropelada durante uma operação policial em Vila Velha, na Grande Vitória.





Após passar por cirurgia e permanecer internada por vários dias, o animal recebeu alta veterinária no último dia 15 de junho, data em que é celebrado o Dia Estadual do Cão Policial, e retornou ao batalhão.





Na noite de sexta-feira (19), porém, Sindy passou mal, precisou ser levada às pressas para atendimento de emergência e não resistiu.