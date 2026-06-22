Morre cadela da PM que foi atropelada durante perseguição em Vila Velha

A cadela policial Sindy, do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Espírito Santo, morreu no sábado (20), após apresentar uma piora repentina no quadro de saúde, 16 dias depois de ser atropelada durante uma operação policial em Vila Velha, na Grande Vitória.
Após passar por cirurgia e permanecer internada por vários dias, o animal recebeu alta veterinária no último dia 15 de junho, data em que é celebrado o Dia Estadual do Cão Policial, e retornou ao batalhão.
Na noite de sexta-feira (19), porém, Sindy passou mal, precisou ser levada às pressas para atendimento de emergência e não resistiu.
Atropelada por dupla em moto roubada
A cadela ficou gravemente ferida no dia 4 de junho, durante uma ação da Polícia Militar no bairro Barramares. Segundo a corporação, dois suspeitos que estavam em uma motocicleta roubada tentaram fugir de uma abordagem policial e atingiram o animal durante a perseguição.
De acordo com a PM, o motociclista realizou manobras perigosas e acabou atropelando Sindy. Com o impacto, a cadela sofreu graves lesões na coluna, entre as vértebras cervicais e torácicas, e perdeu parte dos movimentos das patas traseiras.
Em publicação nas redes sociais, policiais e integrantes do BAC lamentaram a morte da cadela e destacaram a trajetória dela na corporação.
Segundo a corporação, a recuperação era acompanhada por médicos-veterinários da PMES e de uma clínica especializada.
No entanto, na noite de sexta-feira (19), a cadela passou mal, precisou ser levada às pressas para atendimento de emergência e não resistiu.
Em publicação nas redes sociais, policiais e colegas de trabalho lamentaram a morte da cadela, destacando a trajetória dela na corporação.
Sindy tinha 7 anos
Nascida em 2019, Sindy atuava em operações de faro e participou de diversas apreensões de drogas ao longo da carreira. Ela era filha de Eudis, outro cão policial que também marcou a história da corporação.
Um dos ocupantes da motocicleta, Wesley Alves Souza, de 19 anos, foi preso em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional. O segundo suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
(Com informações de Juirana Nobres e Viviane Lopes, do g1 ES)