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Susto

Jiboia de dois metros de comprimento aparece em quintal de casa em Vitória; vídeo

Após o resgate, a serpente foi levada ao parque ecológico Vale do Mulembá, em Joana D’Arc, na Capital capixaba

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 09:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 jun 2026 às 09:18

Uma jiboia com cerca de dois metros de comprimento surpreendeu moradores no bairro Resistência, em Vitória, na tarde de domingo (21). A serpente foi encontrada por um pedreiro ao quebrar uma pedra para realizar uma obra em um terreno, que fica no quintal de uma casa. 


Apesar do susto, quem vive na região contou à repórter Priciele Venturi, da TV Gazeta, que a serpente já tinha sido vista outras vezes ao longo do últimos anos.  


Como a nova aparição aconteceu em período de Copa do Mundo, os moradores decidiram dar um nome para o animal. Em homenagem e com esperança em relação à Seleção Brasileira, o nome escolhido foi Hexa. 


“Tem alguns anos que eu vi ela. Vi passar pelos matos. Achei que tinha ido embora. Há três dias um colega falou ter visto", contou o motorista Claudecy de Lima Silva. 


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Claudecy foi uma das pessoas que auxiliou a retirar o animal do local. Ele e um outro morador se reuniram para colocar a jiboia em um balde até a chegada da equipe da Prefeitura de Vitória. 

Moradores retiram cobra de terreno em obra em Vitória
Moradores retiram cobra de terreno em obra em Vitória Rodrigo Gomes

Devolvida a natureza

Após o resgate, a jiboia foi levada ao parque ecológico Vale do Mulembá, em Joana D’Arc, na Capital capixaba. O biólogo da prefeitura, Saymo Ramos da Silva, explicou que a espécie não é venenosa. 


“É uma jiboia, não é peçonhenta; ela morde a presa, enrola para engolir depois. Não é uma cobra que apresenta risco, mas pode se tornar perigosa se manuseada da maneira incorreta. Esses animais são de áreas naturais e têm contato com organismos com os quais não temos contato na cidade. Quem tem contato precisa se higienizar”, detalhou o biólogo. 


Saulo contou ainda que a equipe sempre faz resgates pelo bairro. Isso porque o local é próximo ao Vale do Mulembá. A última aparição, conforme moradores, foi na última semana.

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