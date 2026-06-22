Jiboia de dois metros de comprimento aparece em quintal de casa em Vitória; vídeo

Uma jiboia com cerca de dois metros de comprimento surpreendeu moradores no bairro Resistência, em Vitória, na tarde de domingo (21). A serpente foi encontrada por um pedreiro ao quebrar uma pedra para realizar uma obra em um terreno, que fica no quintal de uma casa.





Apesar do susto, quem vive na região contou à repórter Priciele Venturi, da TV Gazeta, que a serpente já tinha sido vista outras vezes ao longo do últimos anos.





Como a nova aparição aconteceu em período de Copa do Mundo, os moradores decidiram dar um nome para o animal. Em homenagem e com esperança em relação à Seleção Brasileira, o nome escolhido foi Hexa.





“Tem alguns anos que eu vi ela. Vi passar pelos matos. Achei que tinha ido embora. Há três dias um colega falou ter visto", contou o motorista Claudecy de Lima Silva.



