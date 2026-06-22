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Greve

Garis e coletores iniciam paralisação no ES em mobilização nacional

Principal reivindicação é a aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020, que institui um piso salarial nacional de R$ 3.036 para os trabalhadores da limpeza urbana e regulamenta direitos da categoria

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 06:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2026 às 06:37
Coleta de lixo
IStock

Garis, margaridas e coletores terceirizados do Espírito Santo entraram em paralisação na madrugada desta segunda-feira (22). O movimento integra uma mobilização nacional da categoria e atinge municípios da Grande Vitória e do interior do Estado.


Segundo divulgação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), a principal reivindicação é a aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020, que institui um piso salarial nacional de R$ 3.036 para os trabalhadores da limpeza urbana e regulamenta direitos da classe.


"A paralisação tem como principal reivindicação a aprovação urgente do Projeto de Lei nº 4.146/2020. Somos uma categoria essencial à saúde pública, ao meio ambiente, à higiene urbana e ao regular funcionamento das cidades", afirmou a presidente do Sindilimpe-ES, Evani Reis.


O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2025 e aguarda votação no Senado. Além do piso salarial, a proposta prevê adicional de insalubridade em grau máximo e aposentadoria especial para os trabalhadores.


A reportagem procurou o Sindilimpe-ES para saber se a paralisação será total e se há prazo para o encerramento do movimento. Até a publicação desta matéria, o sindicato não havia respondido.

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