Fogueira de mais de 30 metros anima festa de São João de Marilândia

A cerimônia começou por volta das 20h30, após uma bênção realizada pelo pároco da igreja matriz da cidade. Em seguida, a estrutura foi acesa no topo com auxílio de um guindaste.





Na montagem da fogueira, foram utilizados aproximadamente 80 metros cúbicos de eucalipto, além de bambu, paletes, cascas de madeira e caixas de papelão.