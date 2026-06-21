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Fogueira de mais de 30 metros anima festa de São João de Marilândia

Equivalente a um prédio de 12 andares, a estrutura é considerada pela prefeitura a maior já montada no Estado

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2026 às 18:02

Uma fogueira de 34 metros de altura foi acesa na noite deste sábado (20) durante a festa de São João de de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Equivalente a um prédio de 12 andares, a estrutura é considerada pela prefeitura a maior já montada no Estado.


Cerca de 5 mil pessoas presenciaram o momento e participaram da festa no espaço cultural Giordano Lorencini, que também contou com apresentações de quadrilhas, shows e culinária típica do período junino.


A cerimônia começou por volta das 20h30, após uma bênção realizada pelo pároco da igreja matriz da cidade. Em seguida, a estrutura foi acesa no topo com auxílio de um guindaste.


Na montagem da fogueira, foram utilizados aproximadamente 80 metros cúbicos de eucalipto, além de bambu, paletes, cascas de madeira e caixas de papelão.

Fogueira de 34 metros, equivalente a prédio de 12 andares, foi acesa durante festa de São João em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo Reprodução/Redes sociais

Entre os responsáveis pelo trabalho está o operador de escavadeira hidráulica Fernando Falconi, que também estava na gaiola do guindaste no momento do acendimento.


“Tudo é feito com segurança. A gente foi cruzando as madeiras nas laterais e, de 5 em 5 metros, pregava e fazia um patamar, para ir dando estrutura. Quatro cabos de aço também foram usados para dar firmeza do material nos mastros principais”, contou.


Para garantir a segurança durante o evento, um plano de contingência foi preparado com três carros-pipa posicionados em pontos estratégicos, mas não houve necessidade de acionamento.

Operador de escavadeira hidráulica Fernando Falconi foi um dos moradores de Marilândia que participaram de montagem de fogueira gigante Arquivo pessoal

O secretário de Agricultura de Marilândia, Clovis Tessarolo, contou que a montagem da fogueira levou quatro dias para ser concluída. Durante esse período, cerca de 20 pessoas participaram do trabalho.


“Foi necessário um dia inteiro só para retirar as quatro toras de madeiras que sustentaram a fogueira e conseguir fazer a logística para o centro da cidade. A gente reúne o pessoal das secretarias de Agricultura, Obras e Esportes, voluntários, operadores de máquina”, pontuou.


Em 2026, o São João de Marilândia foi realizado pelo segundo ano consecutivo, e a fogueira superou em sete metros a estrutura do ano passado, que atingiu 27 metros de altura. Para o secretário, a fogueira se tornou um dos símbolos da festa.


“A gente se dedicou para manter essa ideia iniciada no ano passado. Ela representa a união, a valorização das tradições juninas e do trabalho aqui no nosso município. Batemos o nosso próprio recorde e vamos continuar”.

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