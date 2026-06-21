Tremor de terra de magnitude 2,1 é registrado próximo a Piúma

Um tremor de terra de magnitude 2,1 foi registrado na tarde de sábado (20) próximo a Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O abalo sísmico ocorreu às 14h12 e não deixou nenhum ferido nem causou danos, por ser considerado de baixa intensidade.





O terremoto foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Centro de Sismologia da Uiniversidade de São Paulo (USP). O último tremor de terra registrado no Espírito Santo havia ocorrido em julho de 2021, em Pancas, com magnitude 1.4.





O abalo registrado Píuma no sábado (20) entra para a lista de mais de 40 terremotos catalogados no Espírito Santo em pouco mais de 250 anos. O levantamento é do Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que compila detalhes sobre dia, local, epicentro e magnitude dos sismos ocorridos no Estado. O primeiro registro é de 1767.





De acordo com a Doutora em Geologia e coordenadora do Laboratório de Neotectônica e Sismologia (Lanesi) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luiza Bricalli, tremores dessa magnitude são classificados como fracos e liberam pouca energia.





Apesar disso, o fenômeno pode ser percebido por algumas pessoas, principalmente se ocorrer em profundidade baixa e próximo a áreas habitadas.



"Eventos abaixo de magnitude 3,0 geralmente são considerados pequenos e raramente causam danos. Em alguns casos, o tremor pode ser sentido por pessoas que estão em repouso, em ambientes silenciosos ou próximas ao epicentro", afirma a pesquisadora.





De acordo com a USP, o tremor teve magnitude de 2,13 na Escala Richter. A profundidade aparece como 0 quilômetro no registro, mas isso não significa que o abalo ocorreu na superfície. Segundo os pesquisadores, a informação indica apenas que não há dados suficientes para calcular a profundidade exata, sendo classificado como um tremor raso.





A USP informa ainda que os dados são preliminares e podem passar por revisão por especialistas.





De acordo com a RSBR, tremores de terra de baixas magnitudes são relativamente comuns no Brasil e ocorrem quase todas as semanas, mas a maior parte deles não é sentida pela população. Os sismos naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre.