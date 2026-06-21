Detran fecha agências temporariamente em oito cidades do ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai suspender temporiariamente o atendimento ao público em suas agências em oito cidades do Estado, em alguns dias dos meses de junho e julho. O fechamento ocorre durante obras de melhorias na estrutura física dos espaços.
As agências que ficarão fechadas são as seguintes:
- Iconha: 22 e 23 de junho
- Iúna: 24 e 25 de junho
- Guaçuí: 26 a 28 de junho
- Itaguaçu: 29 de junho
- Santa Teresa: 30 de junho
- São Roque de Canaã: 1º de julho
- Nova Venécia: 2 e 3 de julho
- Barra de São Francisco: 4 e 5 de julho
Quem precisar de atendimento no período de fechamento pode agendar o serviço em agências de municípios vizinhos. O agendamento pode ser feito pela internet: basta acessar o botão Agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site www.detran.es.gov.br. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro.
Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir a unidade do Detran|ES na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.
O Detran|ES ainda disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser feitos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, mesmo no período em que a unidade estiver fechada.