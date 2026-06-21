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Reforma

Detran fecha agências temporariamente em oito cidades do ES

Publicado em

21 jun 2026 às 14:18

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai suspender temporiariamente o atendimento ao público em suas agências em oito cidades do Estado, em alguns dias dos meses de junho e julho. O fechamento ocorre durante obras de melhorias na estrutura física dos espaços. 

As agências que ficarão fechadas são as seguintes: 

  • Iconha: 22 e 23 de junho 
  • Iúna: 24 e 25 de junho 
  • Guaçuí: 26 a 28 de junho 
  • Itaguaçu: 29 de junho 
  • Santa Teresa: 30 de junho 
  • São Roque de Canaã: 1º de julho 
  • Nova Venécia: 2 e 3 de julho 
  • Barra de São Francisco: 4 e 5 de julho 

Quem precisar de atendimento no período de fechamento pode agendar o serviço em agências de municípios vizinhos. O agendamento pode ser feito pela internet: basta acessar o botão Agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site www.detran.es.gov.br. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro.   

 Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir a unidade do Detran|ES na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.  

O Detran|ES ainda disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser feitos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br, mesmo no período em que a unidade estiver fechada.   

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Paralisação

Com greve de garis, prefeituras do ES pedem para moradores não colocarem lixo nas ruas

Publicado em 22/06/2026 às 10:54
Garis entraram em greve nesta segunda-feira (22)
Garis entraram em greve nesta segunda-feira (22) Divulgação | Prefeitura de Vitória

As prefeituras dos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Fundão e Guarapari pedem à população para não descartar lixo nas ruas nesta segunda-feira (22). A orientação é devido à mobilização nacional de garis, margaridas e coletores de lixo, anunciada neste domingo (21). 


Como não há previsão para o fim da paralisação do serviço, as administrações centrais das cidades solicitam que as pessoas armazenem o lixo em local adequado. As prefeituras reforçam que a ação ajuda a manter a limpeza pública durante este período. 


O serviço, conforme as prefeituras, será feito no próximo dia da coleta regular de cada bairro, logo após a normalização da situação. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Bebedouro

Manifestantes interditam trecho da BR 101 em Linhares

Publicado em 22/06/2026 às 09:53

Manifestantes ocupam o trevo de Bebedouro, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (22), em protesto contra o número de acidentes registrados no trecho e cobrando medidas para aumentar a segurança de motoristas e moradores. O grupo se reuniu no local às 6h30 e, desde então, tem impedido a passagem de veículos, o que causa um congestionamento na região.


De acordo com apuração da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o trânsito está afetado nos dois sentidos da rodovia. A passagem de veículos está sendo liberada a cada cinco minutos. O desvio por Jataipeba, que estava sendo utilizado pelos motoristas, foi bloqueado por volta das 9h20.


Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR 101 permanece interditada e que há duas equipes no local realizando o monitoramento da situação. 


A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Ecovias Capixaba para obter informações sobre a manifestação e os impactos no trânsito, e aguarda retorno.

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Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Linhares

Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101

Publicado em 21/06/2026 às 19:43
Roda de motocicleta envolvida no acidente Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no km 143 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 18h deste domingo (21). A identidade da vítima não foi divulgada e ainda não se sabe a dinâmica do ocorrido. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para fazer o levantamento. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas o tráfego foi liberado por volta das 20h20. 

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF. 
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Litoral Norte do ES

Ciclista cai em quebra-mola e morre atropelado por caminhão no ES

Publicado em 21/06/2026 às 18:40
SML de Linhares Douglas Abreu

Um ciclista morreu após cair e ser atropelado por um caminhão no bairro Nova Bethânia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). A identidade da vítima não foi divulgada. 

O motorista apresentou-se voluntariamente na sede da 2ª Companhia do 8⁰ Batalhão da Polícia Militar, localizada em Baixo Gandu. De acordo com o relato dados aos policiais, ele passava pelo quebra-molas quando escutou um estrondo. Ao olhar pelo retrovisor, viu que alguém estava caído ao lado do veículo. 


O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, foi conduzido para a Delegacia Regional de São Mateus. 

Uma testemunha contou que o caminhão transitava em baixa velocidade no momento do acidente e que acredita que o ciclista teria passado mal ou estaria bêbado, pois caiu debaixo da roda traseira do veículo ao passar pelo quebra-mola.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). Até a publicação desta matéria, a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Veja vídeo

Vazamento de água surge em local de acidente após troca de poste no ES

Publicado em 21/06/2026 às 16:21

Horas depois da troca de um poste que foi derrubado após ser atingido por um veículo em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, um vazamento de água surgiu no local, na tarde deste domingo (21). De acordo com a prefeitura, o vazamento ocorreu durante a escavação para a instalação do poste. 

Como o abastecimento havia sido interrompido devido à falta de energia elétrica causada pelo acidente, o problema só foi identificado após o restabelecimento da energia, quando a rede voltou a operar.


Mais de 300 pessoas ficaram sem energia elétrica após a colisão. A queda do poste ocorreu na na Rodovia Jeter Lopes de Farias, no bairro Niterói, quando o motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou a estrutura. De acordo com apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, a energia do local foi restabelecida por volta das 14h. 


Ainda de acordo com a prefeitura, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) está trabalhando para solucionar o problema. Além do vazamento, o poste apresentou inclicação para frente, gerando receio de nova queda. A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que uma equipe vai ao local para verificar o ocorrido. 


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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Violência

Homem é morto a tiros dentro de casa em Aracruz

Publicado em 21/06/2026 às 15:10
Sirene de polícia Pexels

Um homem foi morto a tiros de arma de fogo no bairro Cupido, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã deste domingo (21). Sua identidade não foi divulgada. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram, a vítima já estava sem vida, dentro de casa. No local, moradores relataram que ouviram o disparo de arma de fogo, em seguida, o som de uma arrancada brusca de um veículo saindo em alta velocidade. 

A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Trânsito

Acidente deixa mais de 300 imóveis sem energia em São Domingos do Norte

Publicado em 21/06/2026 às 13:02

O motorista de um Toyota Corolla Cross bateu e derrubou um poste na Rodovia Jeter Lopes de Farias, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (21), no bairro Niterói. Com o impacto, outras duas estruturas da rede elétrica também caíram, deixando centenas de consumidores sem energia.


A Santa Maria, distribuidora de energia que atende o município, informou que equipes técnicas foram mobilizadas imediatamente e realizaram manobras operacionais para reduzir os impactos do acidente. Apesar dos esforços, cerca de 318 consumidores permaneciam sem fornecimento de energia até o fim da manhã.


O motorista do carro não foi localizado no local do acidente, segundo a Polícia Militar.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional

Publicado em 21/06/2026 às 10:18
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Em meio à dificuldade para conseguir vagas para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo, a Polícia Científica vai abrir um novo posto de atendimento em Cariacica, na Grande Vitória. A unidade será inaugurada às 11h30 de segunda-feira (22) e deve ofertar cerca de 400 vagas por mês.


Atualmente, Cariacica conta com um Posto de Identificação Civil no Faça Fácil, responsável por aproximadamente 6.500 atendimentos mensais.

O agendamento para emissão da nova identidade é feito exclusivamente pelo site Agenda ES. As vagas são disponibilizadas uma vez por semana, sempre às 8 horas das sextas-feiras. 

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Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3021: apostas do ES ganham quase R$ 31 mil cada

Publicado em 21/06/2026 às 08:42

Duas apostas do Espírito Santo ganharam R$ 30.910,50 cada uma no concurso 3021 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (20). Os bilhetes acertaram cinco das seis dezenas e ficaram a apenas um número do prêmio principal, de R$ 39 milhões, que saiu para um apostador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.


Os números sorteados foram: 16 - 19 - 22 - 24 - 46 - 58.


Os bilhetes capixabas que "bateram na trave" foram registrados em Aracruz, no Norte do Estado, e em Vitória.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte do ES

Polícia identifica suspeitos de pichações ligadas a facção criminosa e recaptura foragido em Rio Bananal

Publicado em 20/06/2026 às 18:38
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal
As pichações foram feitas em imóveis, postes, placas e outros espaços públicos em Rio Bananal Reprodução - Redes Sociais

Dois suspeitos de envolvimento em pichações com referências a uma facção criminosa foram identificados pela Polícia Civil durante uma operação realizada em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Segundo as investigações, a dupla teria espalhado inscrições em imóveis e espaços públicos da comunidade de São Jorge de Tiradentes com o objetivo de intimidar os moradores.

De acordo com a Polícia Civil, as pichações foram feitas na madrugada do dia 18 de junho em imóveis, postes, placas e outras áreas públicas, causando preocupação entre a população local. Ainda segundo a corporação, a ação tinha como objetivo reforçar a presença do grupo criminoso na região. Durante as investigações, a polícia também descobriu que as motocicletas utilizadas nas pichações teriam sido empregadas em outros crimes, como agressões praticadas contra duas pessoas nos dias 11 e 15 de junho, em ocorrências ligadas à cobrança de dívidas do tráfico de drogas.

Durante a operação, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes policiais, mas foram cercados e abordados. Um deles, de 22 anos, confessou participação nas pichações, mas foi liberado após prestar depoimento, por não estar em situação de flagrante e não haver mandado de prisão em aberto contra ele. Já o outro suspeito, de 28 anos, foi identificado como foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
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