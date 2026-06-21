BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

A BR 101 é mais do que uma rodovia: ela é a espinha dorsal logística do Espírito Santo e uma das mais importantes conexões do país. Ao atravessar o Estado de norte a sul, conectando municípios, polos industriais, áreas portuárias e regiões produtoras, essa via sustenta o fluxo de pessoas, mercadorias e oportunidades. Transformá-la em um grande canteiro de obras neste momento não é apenas uma escolha técnica. É uma decisão estratégica para o desenvolvimento capixaba.





Hoje, a Ecovias Capixaba conduz um dos maiores programas de investimentos em infraestrutura rodoviária do Estado. Apenas nas frentes atuais de duplicação, os aportes ultrapassam R$ 1 bilhão, com destaque para trechos estratégicos como Serra–Fundão, João Neiva–Ibiraçu e o eixo sul, entre Anchieta e Atílio Vivácqua. As frentes de obras simultâneas mobilizam cerca de 5.300 empregos diretos e indiretos em 87,9 quilômetros da rodovia em processo de duplicação.





A relevância da BR 101 é comprovada pelos números. Conforme mostra um estudo da Futura Inteligência, cerca de 90% do PIB do Espírito Santo está na área de influência desta via e aproximadamente 72% do comércio interestadual capixaba utiliza a BR 101, evidenciando seu papel central na economia regional e na consolidação do Estado como um hub logístico nacional.