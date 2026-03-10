Duplicação da BR101 entre Anchieta e Iconha passa a ter obras noturnas

Atividades noturnas devem iniciar para acelerar as obras de duplicação da BR 101, entre Anchieta e Iconha, no Sul do Espírito Santo, a partir desta quarta-feira (11). Em caso de chuvas, a data poderá ser remarcada. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia federal no ES, as intervenções vão ocorrer inicialmente nas proximidades da Comunidade de Simpatia, no km 361, e do acesso ao Circuito dos Imigrantes (Alto Pongal), no km 366. Ao longo do tempo, novas frentes de obras serão adicionadas.