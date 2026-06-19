A tragédia da BR 101 é a mesma de ruas e avenidas do ES

Aos números: o Espírito Santo já registrou, entre 1º de janeiro e 18 de junho deste ano, 2.206 sinistros envolvendo motocicletas e motonetas. Desse total, 622 ocorrências tiveram vítimas, sendo 223 fatais, segundo dados do Observatório do Trânsito.





Para o especialista em segurança pública e direito de trânsito, o advogado Fábio Marçal, os números são alarmantes. “Em uma conta simples, isso representa uma média de quase 13 ocorrências por dia ao longo do período. É um volume extremamente preocupante”, alertou.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Marçal destaca ainda que parte significativa desses casos pode estar relacionada ao exercício profissional de muitos motociclistas. “Há pessoas que dependem da motocicleta para garantir sua renda. Quando ocorre um sinistro, elas podem ficar temporariamente impossibilitadas de trabalhar, comprometendo diretamente o sustento da família”, observou.





O especialista chama atenção também para consequências menos visíveis, mas igualmente graves. “Muitas vítimas podem desenvolver sequelas permanentes, gerando limitações para o exercício de suas atividades. Em alguns casos, pode haver pedido de aposentadoria por invalidez; em outros, a pessoa acaba em um limbo previdenciário, sem conseguir trabalhar plenamente e sem obter o benefício”, concluiu.