AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

A tragédia da BR 101 é a mesma de ruas e avenidas do ES

Números indicam que andar sobre duas rodas no Estado é uma atividade de alto risco

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

19 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Acidente envolve carro, moto e van na BR 101 em Linhares
Acidente envolve carro, moto e van na BR 101 em Linhares Vitor Recla

A concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo divulgou nesta semana um número positivo: foi registrada uma queda de quase 12% dos acidentes nos cinco primeiros meses do ano na mais importante rodovia federal que corta o Estado.


Mas logo adiante a Ecovias Capixaba revela um dado perturbador: quase metade (44%) das 52 mortes decorrentes de acidentes na rodovia, no período, é de motociclistas. Em seguida aparecem ocupantes de carros e caminhões, com 36%, e pedestres, com 20%. 

Dados sobre as operações da Ecovias nos primeiros cinco meses do ano na BR 101 no ES
Dados sobre as operações da Ecovias nos primeiros cinco meses do ano na BR 101 no ES Divulgação

Não se trata de uma tragédia restrita à BR 101. Nas ruas e avenidas do Espírito Santo, os números indicam que andar sobre duas rodas no Estado é uma atividade de risco e que, no limite, pode representar a interrupção de vidas - principalmente a dos mais jovens.

A CARNIFICINA

Aos números: o Espírito Santo já registrou, entre 1º de janeiro e 18 de junho deste ano, 2.206 sinistros envolvendo motocicletas e motonetas. Desse total, 622 ocorrências tiveram vítimas, sendo 223 fatais, segundo dados do Observatório do Trânsito.


Para o especialista em segurança pública e direito de trânsito, o advogado Fábio Marçal, os números são alarmantes. “Em uma conta simples, isso representa uma média de quase 13 ocorrências por dia ao longo do período. É um volume extremamente preocupante”, alertou.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Marçal destaca ainda que parte significativa desses casos pode estar relacionada ao exercício profissional de muitos motociclistas. “Há pessoas que dependem da motocicleta para garantir sua renda. Quando ocorre um sinistro, elas podem ficar temporariamente impossibilitadas de trabalhar, comprometendo diretamente o sustento da família”, observou.


O especialista chama atenção também para consequências menos visíveis, mas igualmente graves. “Muitas vítimas podem desenvolver sequelas permanentes, gerando limitações para o exercício de suas atividades. Em alguns casos, pode haver pedido de aposentadoria por invalidez; em outros, a pessoa acaba em um limbo previdenciário, sem conseguir trabalhar plenamente e sem obter o benefício”, concluiu.

Veja Também 

Sede da Fecomércio-ES em Vitória

Quem sai, quem entra: muda a direção regional do Sesc no ES

Unidade da Audionova inaugurada em 2024 em São Paulo

Multinacional suíça anuncia compra de empresa capixaba

Imagem de destaque

Mais um passo decisivo para a volta do Trem das Montanhas

Faculdade Pio XII

Tradicional faculdade no ES vai encerrar as atividades após quase 30 anos

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Motociclista motocicleta Eco 101 BR 101 Acidente trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Misantropia: saiba o que significa mensagem disparada em alerta falso
Marcas de suplementos fazem sucesso no ES
Do ES para o Brasil: conheça marcas capixabas de suplementação esportiva
As chamas no poste e na fiação chamaram a atenção de motoristas que passavam pela Avenida Fernando Ferrari
Fiação de poste pega fogo na Avenida Fernando Ferrari em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados