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Coluna Leonel Ximenes

Quem sai, quem entra: muda a direção regional do Sesc no ES

Nova gestão do Sistema Fecomércio-ES começa no dia 21 de junho

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 03:20

Públicado em 

16 jun 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Fecomércio-ES em Vitória
Sede da Fecomércio-ES em Vitória Fecomércio-ES/Divulgação

O presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, anunciou nesta segunda-feira (15)  que o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, deixará o cargo no próximo domingo (21), após quatro anos no comando da instituição (gestão 2022-2026).


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O atual diretor de Gestão do Sistema Fecomércio-ES, Richardson Schmittel, assumirá interinamente a Diretoria Regional do Sesc-ES. O novo diretor regional será divulgado brevemente. 

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No próximo dia 22 de junho, inicia-se um novo ciclo da gestão comandada por Moro, que foi reeleito para um novo mandato na presidência da Fecomércio-ES para os próximos quatro anos (2026-2030).


Além do Sesc, o Senac também faz parte do Sistema Fecomércio. Idalberto Moro elogiou o desempenho de Toniato e citou algumas de suas realizações no Serviço Social do Comércio.


“Entre os principais resultados alcançados em sua gestão está a ampliação significativa dos serviços ofertados pelo Sesc-ES, que passou de 365 mil atendimentos em 2023 para 1,178 milhão de atendimentos em 2025. Também teve papel relevante no fortalecimento da integração entre o Sesc-ES, o Senac-ES e a Fecomércio-ES”, enumerou Moro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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