Quem sai, quem entra: muda a direção regional do Sesc no ES

No próximo dia 22 de junho, inicia-se um novo ciclo da gestão comandada por Moro, que foi reeleito para um novo mandato na presidência da Fecomércio-ES para os próximos quatro anos (2026-2030).





Além do Sesc, o Senac também faz parte do Sistema Fecomércio. Idalberto Moro elogiou o desempenho de Toniato e citou algumas de suas realizações no Serviço Social do Comércio.





“Entre os principais resultados alcançados em sua gestão está a ampliação significativa dos serviços ofertados pelo Sesc-ES, que passou de 365 mil atendimentos em 2023 para 1,178 milhão de atendimentos em 2025. Também teve papel relevante no fortalecimento da integração entre o Sesc-ES, o Senac-ES e a Fecomércio-ES”, enumerou Moro.