Banco vai indenizar funcionária do ES cobrada por metas e ameaçada de demissão

Uma funcionária de banco que era pressionada para bater metas, tinha seu desempenho exposto diante dos colegas e era alvo de ameaças veladas de demissão deverá ser indenizada em R$ 10 mil. A decisão foi divulgada na quarta-feira (17) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17).





O caso foi analisado pela 3ª Turma do tribunal, que entendeu que a trabalhadora sofreu assédio moral. Além da indenização, o banco também foi condenado a pagar horas extras e valores relacionados à redução do intervalo para almoço e descanso.





Segundo o processo, a funcionária trabalhava como caixa e enfrentava cobranças frequentes para alcançar metas estabelecidas pela empresa. Ela relatou que, durante reuniões, uma gerente costumava afirmar que havia "outras pessoas interessadas no trabalho", mensagem que era entendida pelos funcionários como uma ameaça de demissão para quem não apresentasse os resultados esperados.





A bancária também afirmou que os resultados individuais dos empregados eram exibidos em rankings acessíveis a toda a equipe. Com isso, os trabalhadores podiam comparar quem estava cumprindo ou não as metas.