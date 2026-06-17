Casal do ES vai à Justiça após multa por exibir bandeira do Brasil em apartamento

Uma bandeira do Brasil exposta na varanda de um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha, acabou dando origem a uma disputa judicial que agora aguarda sentença. Os moradores, um casal, questionam duas multas aplicadas pelo condomínio sob a alegação de alteração de fachada.





Segundo a ação, a bandeira estava presa de forma removível à tela de proteção, pelo lado interno da varanda, sem intervenção na estrutura do edifício. As penalidades foram aplicadas em dezembro de 2025 e janeiro de 2026 e somam cerca de R$ 1.166. Os autores pedem a anulação das multas, a devolução dos valores pagos e indenizações por danos materiais e morais.





O processo tramita no 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha. No início da ação, a Justiça negou o pedido dos moradores para suspender imediatamente os efeitos das multas. A movimentação mais recente ocorreu em 27 de maio deste ano, quando foi publicada uma decisão da juíza Inês Vello Corrêa informando que o caso está pronto para sentença.





No despacho, a magistrada rejeitou um pedido dos autores para impedir que o condomínio apresentasse posteriormente documentos relacionados à representação processual e deixou para a sentença a análise de um pedido de revelia formulado pelos moradores. Como nenhuma das partes requereu produção de novas provas ou audiência de instrução, o processo seguirá para julgamento com base nos documentos já anexados aos autos.





A reportagem procurou o condomínio por meio de endereços eletrônicos e telefones vinculados ao cadastro do imóvel junto à Receita Federal. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. A defesa dos autores também não foi localizada, inclusive por meio de consultas ao cadastro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O espaço segue aberto para manifestações e esclarecimentos.





Na ação, os moradores alegam que instalaram a bandeira na varanda durante as comemorações da Independência do Brasil, em setembro, como demonstração de patriotismo e respeito aos símbolos nacionais.





Em dezembro de 2025, o condomínio aplicou uma primeira multa de R$ 386,69, sob a alegação de alteração de fachada. Em janeiro de 2026, uma segunda penalidade, de R$ 779,62, foi lançada pelo mesmo motivo. Os moradores teriam reafirmado que a instalação era removível, não alterava a estrutura do edifício e representava apenas uma manifestação de patriotismo.





O condomínio, por sua vez, entendeu que a exposição da bandeira modificava a aparência externa do prédio e aplicou duas multas por alteração de fachada.