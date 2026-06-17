Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano, aponta Abraciclo

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 29.779 bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM) em maio deste ano. O resultado representa alta de 7,7% em relação a abril e retração de 5,8% na comparação com o mesmo mês de 2025.
A produção acumulada nos cinco primeiros meses de 2026 alcançou 132.683 unidades, 11,7% inferior ao registrado em igual intervalo do ano passado. A categoria de bicicletas elétricas mantém sua trajetória de forte expansão, com a produção crescendo 85,5% ante os cinco primeiros meses de 2025.
A categoria moutain bike segue na liderança, com 49.508 bicicletas produzidas e 37,3% do volume total fabricado, seguida da Infanto/Juvenil (26.914 unidades e 20,3%), da Urbana/Lazer (26.679 e 20,1%) e da Elétrica (26.494 e 20%).
Setor-chave para a economia do país
As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 932.522 motocicletas de janeiro a maio deste ano, volume 10,1% superior ao registrado no mesmo período de 2025. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), este é o segundo melhor resultado da história para os cinco primeiros meses do ano.
“Os dados demonstram a consistência do ritmo de produção da indústria e a capacidade de atender ao crescimento da demanda do mercado. Os números também reforçam a relevância do setor de duas rodas para a economia, com impactos positivos sobre investimentos, geração de empregos, arrecadação e fortalecimento da cadeia produtiva”, destaca Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
No acumulado do ano, a modalidade Street liderou o ranking das categorias mais produzidas, com 476.422 unidades e 51,1% do volume fabricado. Em segundo, ficou a Trail, com 20,1%, seguida da Motoneta, com 13%.
Fortalecimento na parte de cima
A família Suzuki Motos continua crescendo. Agora, ganhou um representante de peso na Região Norte do Brasil. O Grupo J.Toledo/JTZ Motos – das marcas Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Zontes – acaba de inaugurar uma concessionária em Marabá ao lado do Grupo Zucatelli.
A parceria faz parte do projeto de expansão da rede J.Toledo pelo país, além de assinalar o retorno do Grupo Zucatelli ao mercado de duas rodas. Com mais de 40 anos de tradição em soluções para mobilidade no Norte e no Nordeste, a Zucatelli está presente em regiões estratégicas, como Marabá e Xinguara (PA), Imperatriz e São Luiz (MA) e Teresina (PI).
“Seguimos investindo na ampliação e no fortalecimento da nossa rede em todo o Brasil, sempre buscando parceiros que compartilhem dos mesmos valores. A chegada da Zucatelli Motos reforça esse compromisso e contribui para aproximar nossas marcas dos consumidores da região”, afirma Fernanda Toledo, diretora-executiva da J.Toledo.