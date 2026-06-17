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Duas rodas

Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano, aponta Abraciclo

Apesar do crescimento em relação a abril, a produção no acumulado de janeiro a maio de 2026 é 11,7% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 15:50

Públicado em 

17 jun 2026 às 15:50
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors

produção de bicicletas no PIM
A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus chegou a 29.779 unidades em maio de 2026.  Divulgação

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 29.779 bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM) em maio deste ano. O resultado representa alta de 7,7% em relação a abril e retração de 5,8% na comparação com o mesmo mês de 2025.

A produção acumulada nos cinco primeiros meses de 2026 alcançou 132.683 unidades, 11,7% inferior ao registrado em igual intervalo do ano passado. A categoria de bicicletas elétricas mantém sua trajetória de forte expansão, com a produção crescendo 85,5% ante os cinco primeiros meses de 2025.

A categoria moutain bike segue na liderança, com 49.508 bicicletas produzidas e 37,3% do volume total fabricado, seguida da Infanto/Juvenil (26.914 unidades e 20,3%), da Urbana/Lazer (26.679 e 20,1%) e da Elétrica (26.494 e 20%).

Setor-chave para a economia do país

produção de motocicletas
A produção de motocicletas no PIM cresceu 10,1% de janeiro a maio de 2026 comparado ao mesmo período do ano passado.  Divulgação

As fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 932.522 motocicletas de janeiro a maio deste ano, volume 10,1% superior ao registrado no mesmo período de 2025. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), este é o segundo melhor resultado da história para os cinco primeiros meses do ano.

Os dados demonstram a consistência do ritmo de produção da indústria e a capacidade de atender ao crescimento da demanda do mercado. Os números também reforçam a relevância do setor de duas rodas para a economia, com impactos positivos sobre investimentos, geração de empregos, arrecadação e fortalecimento da cadeia produtiva”, destaca Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

No acumulado do ano, a modalidade Street liderou o ranking das categorias mais produzidas, com 476.422 unidades e 51,1% do volume fabricado. Em segundo, ficou a Trail, com 20,1%, seguida da Motoneta, com 13%.

Fortalecimento na parte de cima

Inauguração da concessionária Zucatelli Suzuki em Marabá (PA)
Inauguração da concessionária Zucatelli Suzuki, em Marabá (PA). Divulgação

A família Suzuki Motos continua crescendo. Agora, ganhou um representante de peso na Região Norte do Brasil. O Grupo J.Toledo/JTZ Motos – das marcas Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Zontes – acaba de inaugurar uma concessionária em Marabá ao lado do Grupo Zucatelli.

 A parceria faz parte do projeto de expansão da rede J.Toledo pelo país, além de assinalar o retorno do Grupo Zucatelli ao mercado de duas rodas. Com mais de 40 anos de tradição em soluções para mobilidade no Norte e no Nordeste, a Zucatelli está presente em regiões estratégicas, como Marabá e Xinguara (PA), Imperatriz e São Luiz (MA) e Teresina (PI).

Seguimos investindo na ampliação e no fortalecimento da nossa rede em todo o Brasil, sempre buscando parceiros que compartilhem dos mesmos valores. A chegada da Zucatelli Motos reforça esse compromisso e contribui para aproximar nossas marcas dos consumidores da região”, afirma Fernanda Toledo, diretora-executiva da J.Toledo. 

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