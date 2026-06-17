Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano, aponta Abraciclo

A parceria faz parte do projeto de expansão da rede J.Toledo pelo país, além de assinalar o retorno do Grupo Zucatelli ao mercado de duas rodas. Com mais de 40 anos de tradição em soluções para mobilidade no Norte e no Nordeste, a Zucatelli está presente em regiões estratégicas, como Marabá e Xinguara (PA), Imperatriz e São Luiz (MA) e Teresina (PI).