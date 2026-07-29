BWM Motorrad F 900 GS Pro na cor São Paulo Yellow faz sua primeira aparição pública

A BMW Motorrad amplia seu portfólio no Brasil com a chegada da nova F 900 GS Pro na cor São Paulo Yellow. A novidade fez sua primeira aparição pública durante o Capital Moto Week, em Brasília. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a nova F 900 GS Pro tem preço público sugerido de R$ 93.990, sem considerar o frete.
O modelo é equipado com motor de dois cilindros em linha e 895 cc, capaz de entregar 90 cavalos de potência e 9,3 kgfm de torque, associado ao câmbio de 6 marchas. Entre os destaques da motocicleta está o pacote Enduro Pro, que inclui guidão preto com riser, suspensão dianteira Showa totalmente ajustável, suspensão traseira ZF/Sachs e corrente M Endurance, desenvolvida para oferecer maior praticidade de manutenção.
O conjunto amplia as possibilidades de ajuste da motocicleta e reforça sua vocação para diferentes tipos de terreno, oferecendo mais controle, precisão e confiança ao piloto. A nova F 900 GS Pro São Paulo Yellow conta ainda com bolha alta, proporcionando maior proteção aerodinâmica.
O “Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR) voltou a mobilizar milhares de motociclistas ao redor do mundo, reforçando sua posição como o maior evento global de motociclismo dedicado à conscientização sobre a saúde masculina. Em 2026, a iniciativa reuniu 123.600 participantes em 1.071 passeios feitos em 109 países, estabelecendo um novo recorde de rides desde sua criação, em 2012, em Sydney, Austrália.
Ao todo, o DGR arrecadou US$ 7,53 milhões para a Movember, organização mundial que financia pesquisas sobre câncer de próstata, programas de diagnóstico precoce e iniciativas voltadas à saúde mental masculina. Parceira oficial do DGR desde 2014, a Triumph Motorcycles mantém um papel importante na expansão do movimento por meio do engajamento de motociclistas, ativações em sua rede mundial de concessionárias, campanhas de arrecadação e colaborações exclusivas de produtos.
Neste ano, os proprietários de motocicletas Triumph formaram o maior grupo de participantes, com 26.850 pessoas, que arrecadaram US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 12,2 milhões) para a causa.
Líder mundial em veículos elétricos de duas rodas, a Yadea acaba de carimbar seu passaporte no Estado do Rio de Janeiro com a inauguração de sua primeira loja-conceito: a Yadea Recreio. A chegada à Cidade Maravilhosa consolida o plano estratégico de expansão da marca no mercado brasileiro, sustentado por um sólido sistema de produção e abastecimento local.
O evento de estreia apresentou ao público a moto elétrica de alta performance Yadea Keeness. Equipada com motor central de 11 kW (15 cavalos) de potência, a motocicleta elétrica acelera de zero a 50 km/h em três segundos e pode chegar a 100 km/h, com autonomia de até 130 quilômetros. A ofensiva da Yadea no Rio coincide com um momento importante para a mobilidade elétrica no Estado.
Recentemente, a capital fluminense tornou-se a primeira do Brasil a regulamentar o tráfego de veículos de micromobilidade elétrica, estabelecendo diretrizes para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e autopropelidos.
A Suzuki Motos do Brasil segue consolidando sua presença junto às forças de segurança brasileiras com mais duas entregas de motocicletas preparadas para operações especiais. Foram entregues 25 unidades da Suzuki V-Strom 800DE à Força Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e dez da Suzuki V-Strom 1050XT ao Segundo Batalhão do Exército Brasileiro, com sede em Osasco (SP).
As 25 unidades da V-Strom 800DE serão utilizadas em ações de patrulhamento ostensivo e apoio às operações de segurança pública, ampliando a capacidade de deslocamento e resposta das equipes. Já as V-Strom 1050XT serão usadas pelo grupamento de batedores de Osasco, responsável pela escolta de autoridades, abertura de vias e apoio às operações militares, atividades que exigem motocicletas de alta performance. “As novas entregas reforçam a confiança que diferentes instituições depositam na Suzuki e na família V-Strom.
São motocicletas desenvolvidas para enfrentar os mais variados desafios, reunindo tecnologia, durabilidade e desempenho, características fundamentais para quem atua diariamente em missões de segurança e atendimento à população. Essas entregas demonstram o reconhecimento da qualidade e da confiabilidade dos nossos produtos”, explicou Ana Foes, gerente da Suzuki Motos do Brasil.