BWM Motorrad F 900 GS Pro na cor São Paulo Yellow faz sua primeira aparição pública

A BMW Motorrad amplia seu portfólio no Brasil com a chegada da nova F 900 GS Pro na cor São Paulo Yellow. A novidade fez sua primeira aparição pública durante o Capital Moto Week, em Brasília. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a nova F 900 GS Pro tem preço público sugerido de R$ 93.990, sem considerar o frete.





O modelo é equipado com motor de dois cilindros em linha e 895 cc, capaz de entregar 90 cavalos de potência e 9,3 kgfm de torque, associado ao câmbio de 6 marchas. Entre os destaques da motocicleta está o pacote Enduro Pro, que inclui guidão preto com riser, suspensão dianteira Showa totalmente ajustável, suspensão traseira ZF/Sachs e corrente M Endurance, desenvolvida para oferecer maior praticidade de manutenção.





O conjunto amplia as possibilidades de ajuste da motocicleta e reforça sua vocação para diferentes tipos de terreno, oferecendo mais controle, precisão e confiança ao piloto. A nova F 900 GS Pro São Paulo Yellow conta ainda com bolha alta, proporcionando maior proteção aerodinâmica.