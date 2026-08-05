Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/08/2026

Como as suas emoções estarão intensas nesta quarta-feira, você precisará refletir bastante antes de tomar decisões, especialmente em relação às finanças. Será importante redobrar a atenção com os exageros e disputas de poder, a fim de evitar desgastes desnecessários em assuntos financeiros compartilhados. Para lidar com os desafios do dia com mais segurança, a paciência e o equilíbrio se mostrarão fundamentais.