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Atenção, ciclistas

Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16

Iniciativa abrange Bike Vitória e BikES; saiba como se inscrever para utilizar

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2026 às 22:02
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º) André Sobral/PMV

Nos dois próximos domingos, dias 9 e 16 de agosto, ciclistas de Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra).


A iniciativa, promovida pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) da Capital, foi criada em comemoração ao Dia Nacional da Saúde (5 de agosto), o Dia dos Pais (9 de agosto) e o Dia Nacional do Ciclista (19 de agosto). 


Segundo a administração municipal, o objetivo é incentivar a população a adotar a bicicleta não apenas como opção de lazer, mas como um meio de transporte saudável e sustentável. São 220 bicicletas disponíveis, distribuídas em 35 estações, sendo 32 voltadas para o público adulto e 3 exclusivas para o uso em família.

Como participar?

Para aproveitar a gratuidade o usuário deve:


  • Baixar o aplicativo Bike Vitória ou BikES (disponível para Android e iOS);
  • Realizar o cadastro rápido no sistema;
  • Retirar a bicicleta diretamente em uma das estações disponíveis.


As viagens realizadas dentro do tempo regular de utilização – que é de até 75 minutos por trajeto – serão totalmente gratuitas durante os dois domingos (9 e 16 de agosto). 


Para uma nova retirada, é necessário respeitar o intervalo mínimo de 10 minutos.

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