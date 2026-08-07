Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16

Nos dois próximos domingos, dias 9 e 16 de agosto, ciclistas de Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra).





A iniciativa, promovida pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) da Capital, foi criada em comemoração ao Dia Nacional da Saúde (5 de agosto), o Dia dos Pais (9 de agosto) e o Dia Nacional do Ciclista (19 de agosto).





Segundo a administração municipal, o objetivo é incentivar a população a adotar a bicicleta não apenas como opção de lazer, mas como um meio de transporte saudável e sustentável. São 220 bicicletas disponíveis, distribuídas em 35 estações, sendo 32 voltadas para o público adulto e 3 exclusivas para o uso em família.