TDAH e sono: entenda a importância do descanso no controle do transtorno

Segundo o psiquiatra Dr. Rafael Fabri, cuidar da rotina de descanso faz parte do tratamento do TDAH e deve ser considerado uma estratégia importante para melhorar a qualidade de vida. “O sono não é apenas um momento de descanso; ele participa diretamente dos processos cognitivos, da memória, do controle emocional e da capacidade de manter o foco. Em pessoas com TDAH , uma rotina de sono inadequada pode potencializar dificuldades já existentes”, explica.