Batata-doce: 3 receitas práticas e ricas em proteínas para o jantar

Coloque os cubos de batata-doce em uma assadeira e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, ou até dourar. Reserve. Em um recipiente, tempere o frango com o alho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue os cubos de frango até dourarem. Desligue o fogo e disponha em uma saladeira. Acrescente as folhas de alface, a rúcula, a batata-doce, os tomates-cereja e a cebola-roxa. Tempere com sal, suco de limão, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Sirva em seguida.