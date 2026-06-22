Homem é preso após matar mulher e dizer que tentava "expulsar demônios" na Serra

Uma mulher identificada como Marceli de Oliveira Gottardo, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento na noite de domingo (21), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O homem que estava com ela no imóvel, Bryan Fernando Gimenez Souza, de 26 anos, confessou o crime e afirmou à polícia que a matou para "expulsar os demônios", pois acreditava que a vítima estava possuída.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento horas antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com vizinhos, os gritos não eram pedidos de socorro.





Uma voz feminina xingava, dizia estar sentindo dor e, em determinado momento, passou a falar frases desconexas, entre elas que estava bonita. Preocupada com a situação, uma vizinha interfonou para o apartamento. Após Bryan encerrar a ligação, os barulhos diminuíram.





Minutos depois, porém, o suspeito procurou um vizinho e pediu ajuda. Ao entrar no apartamento, o vizinho encontrou Marceli caída no chão, apresentando convulsões. Uma estudante de Enfermagem que mora no prédio também foi chamada para prestar socorro.





Ainda conforme as testemunhas, a vítima apresentava marcas no pescoço compatíveis com esganadura, lesões na face, sangramento em um dos ouvidos e diversos hematomas pelo corpo.





O Samu foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas Marceli não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





À polícia, Bryan contou que havia usado drogas com a vítima durante a tarde e que, após o almoço, passou a acreditar que ela estaria "possuída por demônios". Segundo ele, foi por esse motivo que a agrediu.





O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo meio ou modo de execução. Em seguida, foi levado para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.





O corpo de Marceli foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, onde passará por exames de necropsia antes de ser liberado para os familiares.