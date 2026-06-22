Com greve de garis, prefeituras do ES pedem para moradores não colocarem lixo nas ruas

As prefeituras dos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Fundão e Guarapari pedem à população para não descartar lixo nas ruas nesta segunda-feira (22). A orientação é devido à mobilização nacional de garis, margaridas e coletores de lixo, anunciada neste domingo (21).





Como não há previsão para o fim da paralisação do serviço, as administrações centrais das cidades solicitam que as pessoas armazenem o lixo em local adequado. As prefeituras reforçam que a ação ajuda a manter a limpeza pública durante este período.





O serviço, conforme as prefeituras, será feito no próximo dia da coleta regular de cada bairro, logo após a normalização da situação.