AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crédito

Motoristas de apps e taxistas já podem pedir financiamento

Os interessados precisam se cadastrar na plataforma oficial do programa para solicitarem o benefício junto às instituições financeiras

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 10:05

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 jun 2026 às 10:05
Além de motoristas de aplicativo, taxistas também têm direito à linha de crédito Foto: Carlos Alberto Silva A Gazeta
Motoristas de aplicativos e taxistas já podem solicitar o financiamento de veículos zero quilômetro por meio do programa Move Brasil. A iniciativa do governo federal é voltada à renovação da frota de transporte individual no país. A linha de crédito está disponível desde a última sexta-feira (19).
Os interessados precisam se cadastrar na plataforma oficial do programa para solicitarem o benefício junto às instituições financeiras, caso tenham atendido aos critérios de participação. Em um prazo de até cinco dias após o cadastro, o trabalhador será informado se poderá participar do programa.
O Move Motos é uma linha de crédito para motociclistas de aplicativos que desejam financiar ciclomotores, motonetas, motocicletas e bicicletas elétricas produzidas no Brasil ou com projeto de investimento voltado à produção no país.
Ele segue os mesmos moldes do Move Aplicativos, que tem como público-alvo motoristas de aplicativos e taxistas interessados em financiar carros.
Essas linhas de crédito são uma expansão do Move Brasil, criado para viabilizar a renovação de frotas no país, por meio de facilidades de financiamento.
Juros
Segundo o Planalto, a taxa a ser cobrada para financiamento dos veículos será de 12,5% ao ano, o que corresponde a 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres.
Os financiamentos serão destinados exclusivamente à compra de veículos novos, com valor máximo de R$ 150 mil. Os automóveis precisam ser de montadoras habilitadas no programa e atender a critérios de sustentabilidade definidos pelo governo.
Para acessar o financiamento, estão previstos alguns requisitos mínimos, como 12 meses de cadastro na plataforma oficial, e no mínimo, 100 corridas realizadas.
Estão incluídos veículos:
  • Flex (gasolina e etanol);
  • Elétricos,
  • Híbridos a etanol.
Move Aplicativos
No caso do Move Aplicativos, 740 mil profissionais já atenderam aos requisitos para acessar a linha de financiamento com as condições mais favoráveis.
O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 30 bilhões para a compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo. Os recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que também vai operacionalizar a medida.

Leia Mais

Bolsa em queda: o estrangeiro foi embora. E agora?

Motoboy viraliza ao vender pizza e hambúrguer pelas ruas de Guarapari

Os juros caíram. Será que isso é mesmo uma boa notícia?

Moda Brasil invade o crochê e garante lucro extra a artesãs na Copa do Mundo

O patrimônio está pronto. E a família?

Selic a 14,25%: o perigoso malabarismo do Copom diante do rigor global

Fim da escala 6x1 exige aumento de produtividade para ser sustentável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

app de Transporte Transporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sabrina Sato e Nicolas Prattes
Sabrina Sato anuncia gravidez de primeiro filho com Nicolas Prattes
Garis entraram em greve nesta segunda-feira (22)
Com greve de garis, prefeituras do ES pedem para moradores não colocarem lixo nas ruas
Imagem de destaque
Homem é preso após matar mulher e dizer que tentava "expulsar demônios" na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados