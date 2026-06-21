Motoboy viraliza ao vender pizza e hambúrguer pelas ruas de Guarapari

Um empreendedor de Guarapari vem chamando a atenção nas redes sociais graças a um modelo de negócios diferenciado: ele trabalha com “delivery imediato”. Em vez de esperar parado pelos pedidos, Márcio Barbosa já sai com pizzas e hambúrgueres prontos na bolsa da moto e vende o produto diretamente nas ruas. Quando recebe um pedido pelo telefone, faz a entrega na mesma hora.
Há menos de um ano, Márcio Barbosa começou a publicar vídeos fazendo as entregas do seu empreendimento, a Pizzaria Faroeste, nomeando-se como “Motoboy Empreendedor”. O cardápio é enxuto. Justamente o fato de haver poucas opções é o que possibilita a entrega imediata dos produtos. Além de três sabores de pizza, ele oferece X-tudo e açaí na garrafa. Com os vídeos, que superam 600 mil visualizações, as vendas cresceram.
A mudança do delivery tradicional para o imediato ocorreu após uma viagem a São Paulo. Márcio observou pessoas vendendo pizzas prontas na saída de um estágio e adaptou a ideia para Guarapari. A estratégia deu tão certo que o empreendimento precisou aumentar o número de entregadores.
Vídeos virais
Apesar de algumas tentativas de estabelecer um ponto físico, a Pizzaria Faroeste opera sem atendimento no local. O foco está mesmo nas entregas. Há menos de um ano, o empreendedor decidiu registrar em vídeo suas abordagens de venda pelas ruas de Guarapari.
Logo, as publicações viralizaram no Instagram (@motoboyempreendedor e @pizzariafaroeste), alcançando mais de 25 mil seguidores e ultrapassando as fronteiras da cidade. Além das vendas diárias, ele criou o quadro “Entrega da Saudade”. Nele, brasileiros residentes em outros Estados e no exterior contratam o serviço para presentear parentes em Guarapari.
A entrega do lanche é surpresa e Márcio grava a reação dos presenteados junto com recados enviados pelos familiares. O alcance internacional já atendeu pedidos de Portugal, Estados Unidos e Itália.
Solidariedade que virou negócio
A Pizzaria Faroeste surgiu de forma inusitada. Há 9 anos, enquanto trabalhava na marcenaria do pai, Márcio buscava ajudar pessoas em situação de rua como forma de solidariedade. Foi assim que ele conheceu um ex-chefe de cozinha de 55 anos que vivia nas ruas devido ao alcoolismo. Por razões de privacidade, a identidade dele foi mantida em sigilo.
Com o apoio de Márcio, o ex-cozinheiro conseguiu um emprego em um restaurante local e conseguiu alugar uma casa. Como um novo trabalho para ele, o empreendedor comprou os ingredientes necessários para que o homem pudesse produzir pizzas, estruturando uma fonte de renda estável. A pizzaria foi aberta com a ajuda da mãe de Márcio, Elzeli Barbosa, que forneceu o forno e também atuava na produção.
De acordo com o Márcio, depois de um tempo, o ex-chefe de cozinha voltou para a família. Mas Elzeli decidiu seguir na produção das pizzas com uma ajudante. Enquanto isso, Márcio implementou a atuação do delivery imediato e aumentou a frota de entregadores.
Hoje, o foco de Márcio é expandir a operação do delivery imediato nas ruas e o engajamento nas redes sociais. Paralelamente, ele mantém ativas as ações de solidariedade e, de vez em quando, compartilha a história de pessoas em situação de rua para conseguir apoio e ajudá-las a voltar para casa. O empreendedor relata que ainda sonha em um espaço físico temático, para transformar o restaurante em um ambiente cenográfico do Velho Oeste.
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