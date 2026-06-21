Motoboy viraliza ao vender pizza e hambúrguer pelas ruas de Guarapari

Um empreendedor de Guarapari vem chamando a atenção nas redes sociais graças a um modelo de negócios diferenciado: ele trabalha com “delivery imediato”. Em vez de esperar parado pelos pedidos, Márcio Barbosa já sai com pizzas e hambúrgueres prontos na bolsa da moto e vende o produto diretamente nas ruas. Quando recebe um pedido pelo telefone, faz a entrega na mesma hora.





Há menos de um ano, Márcio Barbosa começou a publicar vídeos fazendo as entregas do seu empreendimento, a Pizzaria Faroeste, nomeando-se como “Motoboy Empreendedor”. O cardápio é enxuto. Justamente o fato de haver poucas opções é o que possibilita a entrega imediata dos produtos. Além de três sabores de pizza, ele oferece X-tudo e açaí na garrafa. Com os vídeos, que superam 600 mil visualizações, as vendas cresceram.





A mudança do delivery tradicional para o imediato ocorreu após uma viagem a São Paulo. Márcio observou pessoas vendendo pizzas prontas na saída de um estágio e adaptou a ideia para Guarapari. A estratégia deu tão certo que o empreendimento precisou aumentar o número de entregadores.