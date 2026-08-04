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Juros

Reunião do Copom: como a decisão sobre a Selic afeta o seu bolso

Entenda o impacto da decisão da Selic nas suas dívidas e na rentabilidade dos seus investimentos

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 11:25

Públicado em 

04 ago 2026 às 11:25
Isis Parteli

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Isis Parteli Isis Parteli

A nova reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central prevista para esta semana vai muito além de uma simples discussão técnica entre economistas: a decisão sobre a Taxa Selic recalibra diretamente o custo do dinheiro no país.


A Selic é a taxa básica de juros que serve como referência para todas as demais taxas praticadas no Brasil, de financiamentos a aplicações financeiras. Quando o Banco Central define o rumo dos juros, o objetivo principal é calibrar a inflação, equilibrando o consumo e a oferta no mercado.


Atualmente, vivemos um momento de transição e cautela na economia brasileira. Com a inflação dando sinais de oscilação e o cenário fiscal no radar, a Selic tem se mantido em patamares que exigem atenção redobrada do investidor.


A grande dúvida da semana não é apenas se haverá um ajuste, mas qual será o tom do Banco Central para o encerramento do ano.

O impacto no crédito e no consumo

Mesmo com as apostas do mercado financeiro de que haja uma redução da Selic, a regra de ouro permanece: contrair novas dívidas exige cautela.


Empréstimos pessoais, financiamentos de veículos e o crédito imobiliário acompanham de perto as taxas praticadas pelo mercado. Por isso, antes de assumir novos compromissos financeiros, a recomendação para quem tem dívidas em atraso é priorizar a renegociação.


Mesmo que o Banco Central decida reduzir a taxa básica de juros, o repasse desse corte para o consumidor final pode demorar para ser percebido, pois isso depende também de outros fatores, como a inadimplência.

Como reajustar os investimentos

Se o novo corte da Selic se confirmar, os investimentos atrelados ao CDI e à Selic renderão um pouco menos, mas continuam sendo opções bastante atrativas:


  • Tesouro Selic e CDBs pós-fixados: mantêm-se como a base ideal para a reserva de emergência, pois oferecem liquidez diária e acompanham o rendimento do mercado com segurança.
  • LCIs e LCAs: as Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio seguem atrativas, pois são isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas e entregam um ganho líquido bastante competitivo.
  • Títulos pré-fixados: as reuniões do Copom costumam abrir boas oportunidades para quem deseja travar taxas atrativas visando o médio e longo prazo.
  • Poupança e renda variável: a caderneta de poupança continua perdendo espaço para outras opções de renda fixa com risco similar e maior rentabilidade. Já na renda variável, o momento exige análise aprofundada antes de novos aportes.

O recado para o seu bolso

O cenário financeiro atual exige atenção e inteligência. Mais do que tentar adivinhar a decisão exata que o Copom anunciará, o segredo é não deixar o seu dinheiro parado.

Aproveite as movimentações da semana para revisar o seu portfólio, diversificar seus investimentos de acordo com o seu perfil de risco e garantir que o seu dinheiro trabalhe a favor do seu bolso.

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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