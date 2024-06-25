Entenda o que é a taxa Selic e como ela impacta a sua vida

A taxa Selic, sigla para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é uma peça central na política monetária do país e exerce um papel fundamental no seu dia a dia, mesmo que você não perceba. Mas, afinal, como essa taxa influencia a vida de milhões de brasileiros?

A Selic é a taxa de juros usada pelo Banco Central do Brasil para influenciar todas as outras taxas de juros no país. Essa taxa é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em reuniões periódicas e serve como referência para o custo do crédito e o rendimento dos investimentos.

A Selic foi mantida em 10,5% ao ano, interrompendo um ciclo de cortes Crédito: Shutterstock

Impacto no consumo e crédito

Quando a Selic está alta, o custo dos empréstimos e financiamentos sobe. Isso significa que, ao comprar um carro, casa ou até mesmo ao utilizar o cartão de crédito , você pagará mais juros. Por outro lado, uma Selic alta pode desestimular o consumo, pois as pessoas tendem a adiar compras que podem ser financiadas a juros elevados.

Em contrapartida, quando a Selic é reduzida, o crédito se torna mais barato. Imagine que você está pensando em comprar um carro novo. Com a Selic mais baixa, os financiamentos têm juros menores, o que torna as prestações mais acessíveis. Isso estimula as pessoas a tomar empréstimos, aumentando o consumo e movimentando a economia.

Influência nos investimentos

Com a Selic em alta, o retorno desses investimentos sobe, tornando-os mais interessantes para quem busca segurança e rentabilidade. Entretanto, quando a Selic cai, o rendimento dos investimentos em renda fixa diminui, o que pode levar investidores a buscar alternativas com maior potencial de retorno, como a bolsa de valores.

Controle da Inflação

O Banco Central utiliza a Selic como uma ferramenta para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, o Banco Central pode aumentar a Selic para desestimular o consumo e, assim, conter a alta dos preços. Em um cenário de inflação controlada, o Banco Central pode reduzir a Selic para estimular a economia.

Implicações na Economia

A Decisão do Copom

A taxa Selic é definida nas reuniões do Copom, composto por diretores do Banco Central. Eles analisam uma série de fatores econômicos, como inflação, crescimento econômico e cenário global, para determinar o nível adequado da taxa. Recentemente, o Copom decidiu manter a Selic em 10,5% ao ano, interrompendo um ciclo de cortes devido às incertezas econômicas e expectativas de inflação desancoradas.

Conclusão

A taxa Selic é mais do que um indicador financeiro; ela é uma ferramenta que afeta diretamente o seu bolso e a economia como um todo. Desde o custo dos empréstimos até o rendimento das suas aplicações financeiras, a Selic está presente em diversos aspectos da sua vida. Entender como ela funciona pode ajudar você a tomar decisões financeiras melhores e a se preparar para as oscilações da economia.