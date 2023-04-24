Títulos de renda fixa: o tesouro direto voltará a brilhar

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Entre 2016 e 2020, junto com a queda da taxa Selic, verificamos também uma expressiva queda nas taxas de juros pagas pelos títulos do tesouro direto de longo prazo. Isso fez com o que o “tesouro” ficasse famoso na época, pois a marcação a mercado dos títulos proporcionou ganhos extraordinários para quem os possuía.

Para quem não sabe, um título de longo prazo após emitido não permite resgate por quem o adquiriu. Caso o investidor deseje sair antes do prazo de vencimento, ele precisa repassar esse título para outro agente, numa operação de compra e venda mesmo. No caso do tesouro direto, a outra parte é sempre o governo (Tesouro Nacional), que te vende e te recompra o título pelo preço negociado no dia. Surge então o termo marcação a mercado: o título passa a ser precificado pelo preço a que foi negociado, no último dia útil, no mercado.

Veja um simples exemplo: se o Tesouro vendeu um título prefixado, pagando juros de 10% a.a., e você o adquiriu, esse título tem um preço unitário (PU) e, à medida que o tempo passa, os juros de 10% a.a. vão sendo incorporados ao título. Suponhamos que você comprou o título com um PU de R$ 1.000; depois de 1 ano, o PU será de R$ 1.100,00, no entanto, isso só vale se os juros oferecidos pelo Tesouro para este mesmo título, com mesmo vencimento, se mantiverem estáveis. Se os juros se alterarem no meio do caminho, o PU também vai se alterar, afinal, para, no vencimento do título, ele entregar o mesmo retorno se os juros caem, o PU tem de ser maior e vice-versa.

Veja no gráfico abaixo, em laranja, a evolução das taxas de juros em percentual (eixo da esquerda) e, em azul, o PU (eixo da direita) de um Tesouro IPCA+ 2035:

Crédito: André Motta

No início de 2016, esse título pagava em torno de IPCA + 7,5% a.a.; essa taxa foi caindo, chegando a IPCA + 3% a.a. ao fim de 2019. Enquanto isso, o PU que estava em torno de R$ 1.500 foi subindo e atingiu, aproximadamente, R$ 3.500 no mesmo período, um retorno de ao menos 130% em 4 anos, na média, 23% a.a., bem acima da taxa contratada do título, visto que o IPCA médio do período foi de 4,31% a.a., que, somados aos 7,5%, daria um retorno anual de 12,13%.

Ou seja, a marcação a mercado proporcionou um ganho de quase o dobro do percentual contratado. Isso aconteceu porque as taxas de juros caíram e o Tesouro atualizou o preço de compra (PU) dos títulos. Quem os detinha pôde vender de volta para o Tesouro a qualquer hora os títulos com valorização acima da contratada.

Espera-se que, com a aprovação do novo arcabouço fiscal e com o início dos cortes da Selic pelo Banco Central, as taxas de juros desses títulos do tesouro comecem a cair. Na verdade, até já começaram, mas não esperamos movimento tão intenso como foi entre 2016 e 2019, esperamos bons ganhos acima do CDI e acima da inflação nesse tipo de aplicação neste próximo ciclo.

E os riscos?

Se os juros, em lugar de cair, vierem a subir de novo, no curto prazo o PU perderá valor. Você verá seu retorno negativo, porém, carregando o título até o vencimento dele, receberá a taxa contratada. Logo, o maior risco é você não conseguir levar o título até o vencimento e precisar resgatá-lo, vendendo-o de volta ao Tesouro, antes do período em que ele esteja negativo. Então, é preciso planejamento para ver o capital ideal a ser aportado nessa alternativa.