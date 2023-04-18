Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Fundos DI: uma alternativa de baixo risco e rentabilidade superior à poupança

Entenda o que são esses fundos, suas características e por que são uma opção interessante de baixo risco e rentabilidade superior à poupança

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 08:31

Públicado em 

18 abr 2023 às 08:31
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Investir em renda fixa pode parecer simples, porém existem diversas opções disponíveis no mercado com características diferentes. Entre esses ativos, os fundos DI têm ganhado destaque, pois oferecem uma alternativa de baixo risco e rentabilidade superior à poupança. Neste artigo, vamos entender mais sobre esse tipo de investimento, suas características e por que são uma opção interessante.
Investimentos, mercado financeiro, juros, ações
Investir em fundos DI é uma forma de diversificar a carteira de investimentos Crédito: Shutterstock
O que são fundos DI?
São fundos de investimento em renda fixa que têm como referência o CDI, um índice que reflete a taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações interbancárias. A maior parte do patrimônio desses fundos é investido em títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, ou em outros ativos com risco e retorno similares.
Características dos fundos DI
Para ser considerado um fundo DI, este fundo precisa ter pelo menos 95% do seu patrimônio em títulos correlacionados ao CDI e no mínimo 80% do patrimônio deve estar, obrigatoriamente, alocado em títulos públicos federais, títulos privados de baixo risco ou cotas de outros fundos similares. Além disso, esses fundos apresentam liquidez diária, ou seja, o investidor pode retirar o seu capital no momento em que achar mais conveniente, sem um prazo pré-determinado. Esses fundos só podem utilizar derivativos para fins de proteção (hedge) da carteira.
Segurança dos fundos DI
Esses fundos são considerados uma boa alternativa de reserva financeira para o curto prazo, pois são de baixo risco. O maior risco de um fundo referenciado DI diz respeito ao risco de crédito dos títulos da carteira. 80% da carteira deve obrigatoriamente estar concentrada em títulos de baixíssimo risco. Mas quanto aos outros 20%, existe uma liberdade maior da equipe de gestão em alocar esses recursos.
Taxas de administração dos fundos DI
A taxa de administração é um encargo presente em qualquer fundo DI. Geralmente, essa taxa é expressa como uma porcentagem anual do patrimônio do fundo. Essas taxas de administração costumam variar bastante de instituição para instituição, sendo necessário realizar uma pesquisa cautelosa para encontrar as melhores opções.
Por que investir em fundos DI?
São investimentos de baixo risco, o que os torna uma alternativa interessante para quem quer uma reserva financeira segura. A rentabilidade é superior à poupança, principalmente em períodos de juros altos. A liquidez diária permite ao investidor resgatar o seu capital a qualquer momento, sem prejuízos. Investir nesses fundos é uma forma de diversificar a carteira de investimentos, reduzindo os riscos e aumentando as chances de ganhos.
Em resumo, os fundos DI são uma boa alternativa para quem procura um investimento de baixo risco e com boa liquidez. Porém, é recomendável que o investidor busque seu gerente bancário para obter mais informações e auxílio na escolha da melhor opção de investimento para seus objetivos financeiros.

Veja Também

Veja 5 cuidados financeiros para trabalhadores 'pejotizados'

Entenda o impacto do Open Finance na sua vida financeira

Pagamentos a lojistas pelo WhatsApp: veja as vantagens e os perigos

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro Investimentos Mercado Financeiro Renda Fixa Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados