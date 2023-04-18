Fundos DI: uma alternativa de baixo risco e rentabilidade superior à poupança

Investir em renda fixa pode parecer simples, porém existem diversas opções disponíveis no mercado com características diferentes. Entre esses ativos, os fundos DI têm ganhado destaque, pois oferecem uma alternativa de baixo risco e rentabilidade superior à poupança. Neste artigo, vamos entender mais sobre esse tipo de investimento, suas características e por que são uma opção interessante.

Investir em fundos DI é uma forma de diversificar a carteira de investimentos Crédito: Shutterstock

O que são fundos DI?

São fundos de investimento em renda fixa que têm como referência o CDI, um índice que reflete a taxa de juros média praticada pelos bancos nas operações interbancárias. A maior parte do patrimônio desses fundos é investido em títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, ou em outros ativos com risco e retorno similares.

Características dos fundos DI

Para ser considerado um fundo DI, este fundo precisa ter pelo menos 95% do seu patrimônio em títulos correlacionados ao CDI e no mínimo 80% do patrimônio deve estar, obrigatoriamente, alocado em títulos públicos federais, títulos privados de baixo risco ou cotas de outros fundos similares. Além disso, esses fundos apresentam liquidez diária, ou seja, o investidor pode retirar o seu capital no momento em que achar mais conveniente, sem um prazo pré-determinado. Esses fundos só podem utilizar derivativos para fins de proteção (hedge) da carteira.

Segurança dos fundos DI

Esses fundos são considerados uma boa alternativa de reserva financeira para o curto prazo, pois são de baixo risco. O maior risco de um fundo referenciado DI diz respeito ao risco de crédito dos títulos da carteira. 80% da carteira deve obrigatoriamente estar concentrada em títulos de baixíssimo risco. Mas quanto aos outros 20%, existe uma liberdade maior da equipe de gestão em alocar esses recursos.

Taxas de administração dos fundos DI

A taxa de administração é um encargo presente em qualquer fundo DI. Geralmente, essa taxa é expressa como uma porcentagem anual do patrimônio do fundo. Essas taxas de administração costumam variar bastante de instituição para instituição, sendo necessário realizar uma pesquisa cautelosa para encontrar as melhores opções.

Por que investir em fundos DI?

São investimentos de baixo risco, o que os torna uma alternativa interessante para quem quer uma reserva financeira segura. A rentabilidade é superior à poupança, principalmente em períodos de juros altos. A liquidez diária permite ao investidor resgatar o seu capital a qualquer momento, sem prejuízos. Investir nesses fundos é uma forma de diversificar a carteira de investimentos, reduzindo os riscos e aumentando as chances de ganhos.