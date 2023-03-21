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Serviços personalizados

Entenda o impacto do Open Finance na sua vida financeira

Saiba mais sobre essa iniciativa que vai mudar a forma de como você lida com as finanças, além de cuidados na hora de compartilhar seus dados financeiros

Publicado em 21 de Março de 2023 às 11:13

Públicado em 

21 mar 2023 às 11:13
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

O Open Finance é uma iniciativa do Banco Central do Brasil que busca criar um ambiente mais aberto e competitivo no setor financeiro. Por meio dele, os dados financeiros dos consumidores podem ser compartilhados de forma segura e transparente entre as diferentes instituições financeiras, permitindo que os clientes tenham mais opções de produtos e serviços, além de uma experiência mais personalizada e conveniente.
Segundo o Banco Central, o Open Finance pode trazer muitas vantagens para os usuários, como a possibilidade de comparar produtos e encontrar opções mais adequadas ao seu perfil, além de facilitar a contratação de serviços financeiros e reduzir custos.
Open Finance pode trazer mais controle e personalização para as suas finanças
O Open Finance pode trazer mais controle e personalização para as suas finanças Crédito: Shutterstock

Principais benefícios do Open Finance:

01

Maior controle sobre seus dados financeiros

O cliente terá o poder de decidir quais instituições financeiras terão acesso a seus dados e por quanto tempo. Isso aumenta a privacidade e a segurança das informações.

02

Facilidade e conveniência

O usuário poderá ter acesso a diversas informações financeiras em uma única plataforma, o que facilita e torna mais conveniente a gestão das suas finanças.

03

Serviços financeiros mais personalizados

Com a troca de dados financeiros, as instituições podem oferecer serviços mais personalizados e adequados aos perfis e necessidades dos clientes.

04

Maior transparência e concorrência

Com mais informações disponíveis, as instituições financeiras terão que se esforçar para oferecerem melhores serviços e produtos, o que pode levar a redução de tarifas, aumento da qualidade dos serviços e maior oferta de opções.
O Open Finance pode trazer benefícios significativos para os clientes, mas é importante que eles tomem alguns cuidados ao compartilhar seus dados financeiros. Os clientes devem selecionar os bancos confiáveis, ler atentamente os termos de uso, controlar o acesso aos dados, monitorar a atividade financeira e proteger suas informações pessoais.
Ao adotar esses cuidados, os clientes podem aproveitar os benefícios de maneira segura e responsável. Monitorando suas contas e protegendo suas informações pessoais, os usuários podem evitar fraudes e garantir que suas finanças estejam em boas mãos.
Além disso, essa iniciativa do Banco Central pode ajudar a promover a inclusão financeira, permitindo que pessoas que antes não tinham acesso aos serviços bancários possam obtê-los de forma mais fácil e segura.
Em resumo, o Open Finance pode trazer mais controle e personalização para as suas finanças, além de estimular a concorrência e a transparência no mercado financeiro. No entanto, é preciso ter cuidado e escolher bancos confiáveis para compartilhar seus dados. Fique atento e aproveite as oportunidades que essa novidade pode trazer.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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