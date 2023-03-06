Dinheiro esquecido em bancos começa a ser liberado a partir desta terça (7)

SÃO PAULO, SP - O Banco Central libera, a partir desta terça-feira (7), o acesso ao pedido de pagamento do dinheiro esquecido em bancos e financeiras pelos brasileiros. Os valores devem ser solicitados no site valoresareceber.bcb.gov.br . Ao todo, há R$ 6 bilhões disponíveis para 40,9 milhões de clientes.

O prazo de recebimento é de até 12 dias para quem fornecer chave Pix. Os demais, que optarem por outras formas de pagamento, poderão ter de esperar um pouco mais. A liberação começará a ser feita a partir das 10h, quando pessoas físicas e jurídicas poderão solicitar o montante a que têm direito. O pagamento também será liberado para herdeiros.

Salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

COMO SERÁ O PAGAMENTO DO DINHEIRO ESQUECIDO

As instituições financeiras terão até 12 dias úteis para devolver os valores caso o cidadão tenha chave Pix e solicite os valores por meio desta opção. Quem for solicitar diretamente ao banco ou financeira pode ter de esperar mais, porque, neste caso, não há prazo-limite de 12 dias.

Se preferir, é possível criar uma chave Pix e, depois, voltar ao sistema de valores a receber para fazer a solicitação de depósito. Mesmo que você tenha indicado a chave Pix, a instituição pode devolver o valor por TED ou DOC para a conta da chave Pix selecionada.

Além disso, os bancos ou as financeiras poderão entrar em contato pelo telefone ou pelo email indicado por você para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e da instituição.

A orientação do Banco Central, no entanto, é não fornecer nenhuma de suas senhas a atendentes por telefone. Se for solicitado algum dado do tipo, recuse-se e entre em contato com a instituição.

Se o sistema não oferecer a opção de resgate dos valores, entre em contato diretamente com o banco ou financeira pelo telefone ou email informado por ela.

COMO RESGATAR OS VALORES A RECEBER

Na página dos valores a receber, vá em "Acessar o SVR" Depois, faça login com sua Conta gov.br; pessoas físicas precisam ter nível prata ou ouro para acessar o sistema Acesse "Meus Valores a Receber" Leia atentamente e, depois, aceite o "Termo de Ciência" O sistema irá exibir dados como valores, nome da instituição devedora e outras informações Se o sistema indicar a opção "Solicitar por aqui", será preciso selecionar uma de suas chaves Pix e informar os dados pessoais (guarde o número do protocolo) Caso o sistema ofereça a opção "Solicitar por aqui", mas não apresente a possibilidade de informar a chave Pix, entre em contato com a instituição financeira pelo telefone ou pelo email informado para combinar a forma de devolução

O QUE APARECERÁ AO FAZER A CONSULTA :

o valor a receber

o nome e os dados de contato da instituição que deve devolver o valor

a origem (tipo) do valor a receber

mais informações sobre o valor a receber, quando for o caso

ONDE OS BRASILEIROS ESQUECERAM DINHEIRO

Instituição Valores Beneficiários

Bancos R$ 3.187.355.784,83 28.308.773

Administradoras de consórcio R$ 2.149.913.448,90 8.901.738

Cooperativas R$ 602.764.641,30 2.437.485

Instituições de pagamento R$ 96.135.472,69 1.733.340

Financeiras R$ 40.286.992,88 3.078.240

Corretoras e distribuidoras R$ 9.464.761,52 11.791

Outros R$ 1.920.882,18 192

O QUE ESTARÁ DISPONÍVEL NESTA NOVA FASE

Todos os tipos de valor previsto nas normas de pagamento do Sistema Valores a Receber

Consulta a valores a receber de pessoas que já morreram, com acesso de herdeiro (a), testamentário (a), inventariante ou representante legal, além de instituição responsável pelo valor, dados de contato da instituição e informações complementares

Sala de espera virtual para atendimento em casos de acessos acima da capacidade do sistema (não haverá mais agendamento de acessos por data de nascimento ou data de abertura de empresa)

Seleção obrigatória de chave Pix para solicitação dos valores

Preenchimento de dados de contato, como telefone e email para quem selecionar uma chave Pix

Informações sobre valores solicitados em contas conjuntas solidárias por outros titulares

CUIDADO COM GOLPES

O BC alerta que o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas é valoresareceber.bcb.gov.br e que todos os serviços do portal são gratuitos. Caso alguém ofereça e cobre por serviços de consulta, trata-se de um golpe.

O Banco Central também não manda links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou confirmar dados. Apenas a instituição que aparece no sistema pode entrar em contato com o cliente, mas ela não pode pedir senhas.