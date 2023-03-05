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Mudança em embalagem

Toblerone perde 'status de suíço' e monte Matterhorn do logotipo

A mudança ocorre porque a controladora, Mondelez International, vai transferir parte da produção para a Eslováquia a partir de julho

Publicado em 05 de Março de 2023 às 19:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2023 às 19:37
A imagem do pico da montanha Matterhorn, um dos símbolos mais conhecidos da Suíça, irá desaparecer das embalagens do chocolate Toblerone. A mudança ocorre, diz o jornal Aarguer Zeitung, porque a controladora, Mondelez International, vai transferir parte da produção para a Eslováquia a partir de julho.
De acordo com o jornal, o proprietário vai redesenhar a embalagem para não violar o Swissness Act, lei da Suíça, o que não permite que símbolos nacionais e cruzes suíças sejam estampados em produtos que não atendam aos critérios estabelecidos.
Toblerone perde monte no logotipo
Toblerone perde monte no logotipo Crédito: Reprodução/Facebook
A transferência parcial da produção do chocolate triangular para a fábrica da Mondelez em Bratislava, capital da Eslováquia, está em pleno andamento. A troca ocorre no momento em que os trabalhadores em Berna, capital da Suíça, que produz o produto para exportação, exigem aumento salarial de 6%.
Com a mudança, o Toblerone não poderá mais se autodenominar como "fabricado na Suíça".
Além da retirada da Matterhorn, um dos mais fortes símbolos nacionais, outra adaptação da embalagem será a troca da frase "da Suíça" por "estabelecido na Suíça".

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No lugar do símbolo deve ser usado um logo de montanha mais simples, que não se pareça com o elemento existente para não violar a lei, mas que ainda lembre aos consumidores do atributo suíço do chocolate.
Resta saber se o novo desenho terá a aprovação do instituto responsável pela propriedade intelectual.
Em relação ao impacto da mudança nas vendas, a Mondelez não espera grandes perdas, disse Stefan Vogler, especialista em marketing, ao Aarguer Zeitung. Segundo ele, a mudança também deve ser bem recebida por concorrentes como a Lindt & Sprüngli, pois é do interesse da indústria que a marca seja usada corretamente.
O Swissness Act está em vigor desde 2017 e visa proteger a marca "Suíça". Os gêneros alimentícios, por exemplo, podem ser descritos como suíços se pelo menos 80% das matérias-primas vierem da Suíça --100% para leite e laticínios-- e se a etapa essencial do trabalho ocorrer na Suíça.
Se uma matéria-prima não for encontrada no país, como o cacau, isso é considerado uma exceção.

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