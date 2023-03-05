Distribuidoras de bebidas viram febre no ES; entenda os motivos

Você já deve ter visto um estabelecimento do tipo aparecer "do nada" perto da sua casa. Em um dia, onde havia um salão de beleza surge uma loja com tonéis pintados de preto na frente. Ou onde funcionava uma boutique agora é um lugar cheio de freezers. E nem é preciso abrir um latão para deixar claro que estamos falando das distribuidoras de bebidas, que se multiplicaram nos últimos meses em todo o Espírito Santo.

De olho nesse movimento, o Sebrae realizou um estudo sobre as ideias de negócios mais pesquisadas pelo público em 2022. De acordo com o levantamento, distribuidora de bebidas foi o tipo de empreendimento mais procurado, seguido de loja de animais ou pet shop, corretora de imóveis, escritório de consultoria e papelaria.

Mas, como em qualquer negócio, o sucesso desses empreendimentos depende da adesão da clientela. Para saber os motivos do surgimento de tantas distribuidoras de bebidas, nada melhor do que conversar diretamente com eles: os consumidores.

Em Jardim da Penha, amigos se reúnem para beber em uma distribuidora antes de ir para outras baladas Crédito: Fernando Madeira

Segundo o vigilante Jefferson Brito, a preferência por frequentar distribuidoras tem um pouco a ver com o preço, mas o ambiente familiar também é um fator importante. “Aqui você chega e é bem tratado. É aconchegante, tem amigos. Você vem e conversa sobre vários assuntos”, disse.

Outra característica das distribuidoras é que, à noite, podem não ser, necessariamente, o destino final, mas apenas o ponto de partida. “A gente tem que dar uma passadinha aqui antes de ir para outra balada”, explica o vigilante.

Mas, na hora de comemorar um aniversário, por exemplo, os consumidores dão preferência aos bares mais tradicionais, certo? Nem sempre. A assessora parlamentar Flávia Modesto decidiu comemorar o novo ano de vida do namorado em uma distribuidora. “A gente faz churrasco e fica mais à vontade”, disse.

O encarregado de manutenção Daniel Valadão prefere as distribuidoras por causa da praticidade. "A gente trabalha muito e o tempo é curto. Se vai a um boteco, pode exceder limites. Não dá para ficar muito tempo. Sempre que chego do serviço, desço e tomo duas (cervejas). Depois, volto para casa. Se vou comprar um lanche, passo aqui e tomo mais uma, encontro um amigo e faço uma resenha rápida", contou.

Quantidade de distribuidoras no ES

O número de abertura de distribuidoras no Espírito Santo aumenta todo ano em um ritmo maior do que o encerramento desse tipo de negócio. Em 2022, o total de empresas do ramo que encerraram as atividades foi menor do que nos dois anos anteriores. Os números são da Junta Comercial e foram levantados a pedido de A Gazeta feito à Sefaz.

No gráfico, foi considerada a soma dos números de empresas abrigadas em dois códigos diferentes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) que estão enquadradas em todos os sistemas de tributação, incluindo microempreendedores individuais. Abaixo, é possível ver os números detalhados.

Número de empresas ligadas ao comércio de bebidas Crédito: Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES)

Razão do investimento

Para Kelvy Pelegrine, 22 anos, que gerencia a distribuidora Só Alegria, em Jardim da Penha , Vitória, o preço mais em conta das bebidas é um dos principais atrativos para os clientes. Como mais pessoas também querem economizar, o encontro entre elas é inevitável. "Os preços são mais em conta do que em um bar. É mais vantajoso para a população", comentou.

O gerente da Beer House, Jefferson Guilherme, também situada em Jardim da Penha, acredita que a razão do sucesso está no ambiente tranquilo. "Virou point. Foram curtindo o ambiente tranquilo e familiar. A galera bate muita resenha e domingão a gente ainda faz um churrasco", contou.

A primeira distribuidora de bebidas do empresário Max Filgueira deu tão certo que ele já abriu uma segunda. "Fomos trabalhando com produtos bonitos, acessíveis e de qualidade. Depois, sentimos a necessidade de incorporar o espetinho. Agora, estamos com a segunda loja e caminhando para a terceira, se Deus quiser", projeta o empresário.

Mais que diversão, uma oportunidade

Ficou clara a busca das distribuidoras como um point para diversão, mas, segundo o Sebrae, o interesse nelas como um negócio também está no topo das pesquisas, de acordo com um estudo sobre as ideias de empreendimento mais buscadas de 2022. A entidade listou algumas dicas para quem pretende começar no ramo. Confira abaixo:

01 Diversidade de produtos Além de cerveja, é importante ter outras opções de bebidas, como refrigerantes e sucos. Snacks, salgadinhos e outros lanches práticos também são boas opções para o mix de produtos. 02 Combos e promoções Montar combos com preços promocionais, além de oferecer aos clientes preços mais atrativos, podem ser usados em peças de propaganda para conseguir novos clientes. 03 Horários de funcionamento Vai dar trabalho, mas vai ter retorno. As pessoas bebem mais à noite e é possível que saiam para comprar de última hora. Quando os clientes estiverem procurando um local aberto, a distribuidora estará lá, em funcionamento. 04 Delivery O delivery se tornou essencial para vários tipos de negócios e uma comodidade fundamental para vários clientes. O horário estendido de atendimento das distribuidoras também é um diferencial. 05 Presença digital Estar nas redes sociais é uma dica para qualquer negócio, mas é sempre válido lembrar. Divulgue os combos, promoções e eventos.

Diferenças para o bar

Cada estabelecimento tem um estrutura diferente. Alguns optam por vender só a bebida, mas muitos vão ampliando a variedade de produtos, incluindo desde salgadinhos até espetinhos, entre e outras opções de alimentação. De acordo com a Junta Comercial, para vender alimentos, além da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) de bebidas, a empresa precisa ter uma de venda de alimentos. É possível ter até 99 atividades cadastradas.

A Vigilância Sanitária de Vitória informa que tanto distribuidoras de bebidas quanto bares são fiscalizados. Quando há venda de alimentos preparados no local, como o churrasquinho, o estabelecimento segue as mesmas normas sanitárias de um bar. Nesse caso, é necessário incluir a atividade de bar e distribuidora no alvará. Desta forma, a equipe fiscaliza conforme as normas sanitárias exigidas para este tipo de estabelecimento.

Contudo, para o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, essa atuação das distribuidores pode representar uma concorrência desleal com os bares.

Segundo Vervloet, bares têm que arcas com questões trabalhistas e tributaristas diferentes. "Sabemos que vários desses varejistas trabalham como bares. Acreditamos que cada um deve atuar naquilo que se propõe", disse.