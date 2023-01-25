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Obras

Polo gastronômico na Mata da Praia terá novo projeto após original ser recusado

Enquanto as obras dos polos de Jardim da Penha e Curva da Jurema já estão em andamento, na Mata da Praia a proposta não foi aceita por moradores
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 jan 2023 às 14:18

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 14:18

Região onde será criado o pólo gastronômico dos bairros Mata da Praia e República, em Vitória
Região onde será criado o polo gastronômico dos bairros Mata da Praia e República, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após o início das obras dos polos gastronômicos em Jardim da Penha e na Curva da Jurema, as regiões do Centro e da Mata da Praia também devem ter as áreas próximas aos bares e restaurantes organizadas.
Na Mata da Praia, a proposta chegou a ser apresentada em 2021, mas não agradou os moradores. Por isso, o projeto foi reavaliado e a previsão é apresentar uma nova proposta no mês de fevereiro.
“O conceito da Mata da Praia não teve a proposta validada pela comunidade, então agora em fevereiro devemos ter reuniões para saber para onde vai caminhar o projeto”, explicou Gustavo Perim, secretário de Obras de Vitória.
Polo gastronômico na Mata da Praia terá novo projeto após original ser recusado
Caso a ideia seja aprovada, o projeto deve levar de quatro a seis meses para ser feito. E após o prazo para licitar a obra, a previsão é que comece até o final do ano de 2024. 

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O polo da Mata da Praia já chegou a ser denominado Polo das Nações, pelo local entre Bairro República e Mata da Praia reunir restaurantes de culinárias diversas como capixaba, árabe, argentina, italiana, havaiana, japonesa e libanesa.
A prefeitura foi procurada para detalhar o que está alterado do projeto, visto que a ideia inicial não foi aprovada. A mudança está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), que não explicou o projeto.
A presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Maria Lucia Delatorre, conta que só tiveram contato com a prefeitura sobre o assunto na época que o projeto foi apresentado, em 2021, quando a população foi contra.
Desde então, disse que ninguém chamou os moradores para conversar sobre a concepção do polo gastronômico, destacando que os moradores não desejam mudanças no local.
“Como vamos divulgar e trazer mais gente para um bairro que tem várias ruas que não têm saída. Do jeito que está é maravilhoso, não pode virar um Triângulo das Bermudas. É um bairro residencial e o comércio e restaurantes atuais já temos ótima convivência e é suficiente”, disse.

Centro

No Centro de Vitória, a intenção da prefeitura é começar as obras antes, no final do primeiro semestre de 2023. Segundo o secretário, a previsão é concluir o projeto de concepção do espaço em janeiro. E a licitação deve ocorrer em 90 dias.
Vão passar por obras de reurbanização as ruas Sete e Gama Rosa. O projeto das ruas do Centro contemplará melhorias da acessibilidade local, requalificação das ruas para pedestres, requalificação da praça Ubaldo Ramalhete, vias no mesmo nível das calçadas, melhoria da iluminação pública nas ruas, despoluição visual com fiação subterrânea, entre outras intervenções.

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