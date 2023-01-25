Região onde será criado o polo gastronômico dos bairros Mata da Praia e República, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na Mata da Praia, a proposta chegou a ser apresentada em 2021, mas não agradou os moradores. Por isso, o projeto foi reavaliado e a previsão é apresentar uma nova proposta no mês de fevereiro.

“O conceito da Mata da Praia não teve a proposta validada pela comunidade, então agora em fevereiro devemos ter reuniões para saber para onde vai caminhar o projeto”, explicou Gustavo Perim, secretário de Obras de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Polo gastronômico na Mata da Praia terá novo projeto após original ser recusado

Caso a ideia seja aprovada, o projeto deve levar de quatro a seis meses para ser feito. E após o prazo para licitar a obra, a previsão é que comece até o final do ano de 2024.

O polo da Mata da Praia já chegou a ser denominado Polo das Nações, pelo local entre Bairro República e Mata da Praia reunir restaurantes de culinárias diversas como capixaba, árabe, argentina, italiana, havaiana, japonesa e libanesa.

A prefeitura foi procurada para detalhar o que está alterado do projeto, visto que a ideia inicial não foi aprovada. A mudança está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), que não explicou o projeto.

A presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Maria Lucia Delatorre, conta que só tiveram contato com a prefeitura sobre o assunto na época que o projeto foi apresentado, em 2021, quando a população foi contra.

Desde então, disse que ninguém chamou os moradores para conversar sobre a concepção do polo gastronômico, destacando que os moradores não desejam mudanças no local.

“Como vamos divulgar e trazer mais gente para um bairro que tem várias ruas que não têm saída. Do jeito que está é maravilhoso, não pode virar um Triângulo das Bermudas. É um bairro residencial e o comércio e restaurantes atuais já temos ótima convivência e é suficiente”, disse.

Centro

No Centro de Vitória, a intenção da prefeitura é começar as obras antes, no final do primeiro semestre de 2023. Segundo o secretário, a previsão é concluir o projeto de concepção do espaço em janeiro. E a licitação deve ocorrer em 90 dias.