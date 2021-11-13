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Mais segurança

Novos polos gastronômicos de Vitória vão ser vigiados por câmeras

Regiões da Rua da Lama, Curva da Jurema, Centro e Ilha das Caieiras vão receber o investimento paralelamente às intervenções urbanísticas que foram planejadas
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 nov 2021 às 13:31

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 13:31

projeto de revitalização e criação de polos gastronômicos em Vitória, anunciado pela prefeitura em setembro, tem uma novidade: paralelamente às intervenções urbanísticas para requalificar os espaços, as propostas vão contemplar também a instalação de câmeras de videomonitoramento para melhorar a segurança. 
A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12), segundo conta o secretário Marcelo de Oliveira, da pasta de Desenvolvimento da Cidade e Habitação. Ele diz que, após a apresentação do projeto da Rua da Lama, em Jardim da Penha, nesta semana, o prefeito Lorenzo Pazolini pediu a revisão do documento, com a inclusão das câmeras. Não apenas para essa região, mas também para os novos projetos, no Centro, na Curva da Jurema e na Ilha das Caieiras. 
Questionado sobre a quantidade de equipamentos, Marcelo explica que esse estudo ainda será realizado, mas deverá contemplar todas as regiões com polos gastronômicos. Atualmente, já criados, Rua da Lama, Curva da Jurema e Ilha das Caieiras vão passar por melhorias urbanísticas e receber as câmeras. 
Projeto de revitalização da Rua da Lama
Nova Rua da Lama: paralelamente à revitalização, região vai receber câmeras de videomonitoramento Crédito: Divulgação/Sedec
A prefeitura também está planejando a criação do polo gastronômico no Centro de Vitória, abrangendo toda a Gama Rosa e parte da Rua Sete de Setembro, no trecho que vai da Praça Costa Pereira até a altura da escadaria da Piedade, na Rua Maria Saraiva. A região também poderá receber câmeras. 
Na Mata da Praia, onde a comunidade se mostrou resistente ao projeto de revitalização, Marcelo de Oliveira aponta que a proposta ainda será apresentada aos moradores, e a expectativa é que compreendam que, ao criar o polo gastronômico, haverá um regramento que deverá favorecer à comunidade. Com a criação, a região poderá ser contemplada com o videomonitoramento. 
O secretário revela que outras comunidades, como Jardim Camburi e Bento Ferreira, também se candidataram a ter polos gastronômicos, mas projetos para essas regiões não estão no planejamento a curto prazo, pois os outros deverão ser concluídos primeiro. De todo modo, ressalta Marcelo de Oliveira, a proposta não está descartada. 

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