Novos polos gastronômicos de Vitória vão ser vigiados por câmeras

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A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12), segundo conta o secretário Marcelo de Oliveira, da pasta de Desenvolvimento da Cidade e Habitação. Ele diz que, após a apresentação do projeto da Rua da Lama , em Jardim da Penha, nesta semana, o prefeito Lorenzo Pazolini pediu a revisão do documento, com a inclusão das câmeras. Não apenas para essa região, mas também para os novos projetos, no Centro, na Curva da Jurema e na Ilha das Caieiras.

Questionado sobre a quantidade de equipamentos, Marcelo explica que esse estudo ainda será realizado, mas deverá contemplar todas as regiões com polos gastronômicos. Atualmente, já criados, Rua da Lama, Curva da Jurema e Ilha das Caieiras vão passar por melhorias urbanísticas e receber as câmeras.

Nova Rua da Lama: paralelamente à revitalização, região vai receber câmeras de videomonitoramento Crédito: Divulgação/Sedec

A prefeitura também está planejando a criação do polo gastronômico no Centro de Vitória, abrangendo toda a Gama Rosa e parte da Rua Sete de Setembro, no trecho que vai da Praça Costa Pereira até a altura da escadaria da Piedade, na Rua Maria Saraiva. A região também poderá receber câmeras.

Na Mata da Praia, onde a comunidade se mostrou resistente ao projeto de revitalização, Marcelo de Oliveira aponta que a proposta ainda será apresentada aos moradores, e a expectativa é que compreendam que, ao criar o polo gastronômico, haverá um regramento que deverá favorecer à comunidade. Com a criação, a região poderá ser contemplada com o videomonitoramento.